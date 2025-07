Córdoba de las Campanas: un poema, una voz, una ciudad (audio inédito)

Por Marcos Calligaris

La ciudad cumple años. Y como toda ciudad vieja —vieja en historia, en cúpulas, en ritos—, Córdoba no festeja con estridencias. Córdoba celebra hacia adentro, como quien repite una oración que ha dicho mil veces pero esta vez, por alguna razón, suena distinta. Quizá porque alguien la dice por nosotros. O porque alguien la dice como debe ser dicha.

Ese alguien, hoy, es una voz que llega desde el pasado. Una voz con más de medio siglo de distancia, grabada en un soporte que no precisa fecha, pero que huele a micrófono a válvulas, a tinta vieja y a siesta de patio con glicinas. Es la voz de Carlos Arturo Orfeo, periodista, poeta y locutor que supo ser leyenda en Radio El Mundo pero antes en LV3, precursora de Cadena 3, desde donde hoy presentamos esta joya.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Lo que Orfeo dice —o recita— no es cualquier texto. Es un poema que no necesita ser explicado en las escuelas porque ya lo explican las torres de las iglesias, los campanarios, los adoquines del centro y el murmullo que se cuela cuando cae la tarde sobre el Cabildo. Es el ''Córdoba de las campanas'', de Arturo Capdevila, otro cordobés inevitable, otro que eligió la palabra como modo de levantar acta de la ciudad que lo formó.

Capdevila fue juez, profesor, académico. Fue, sobre todo, un poeta que entendió que las ciudades no se escriben con datos, sino con símbolos. Y que el símbolo de Córdoba, más que el fernet o la universidad, más que el cuarteto o el humor, es el repique de sus campanas. Porque las campanas no dicen: convocan. No explican: evocan. No cuentan: despiertan.

/Inicio Código Embebido/

Cultura Documento histórico. Hallazgo inédito: las primeras imágenes en movimiento de Córdoba en 1920 Las filmaciones fueron registradas en la década de 1920 y fueron preservadas por el Archivo General de la Nación. En la nota, el video.

/Fin Código Embebido/

Orfeo, que también fue poeta —y periodista, y conductor de televisión, y autor de más de veinte libros—, pone el cuerpo y el aire a esas palabras. Las pronuncia como quien no tiene apuro. Como quien sabe que algunas cosas deben decirse así: con solemnidad, sí, pero también con cierta ternura.

El resultado es este: una ciudad que se escucha. Una Córdoba leída por Córdoba.

Hoy, 6 de julio, a 452 años de la fundación, no hay mejor homenaje que detenerse dos minutos y veinte segundos. Escuchar. Respirar. Y entender por qué este poema no envejece. Por qué cada generación cree descubrirlo por primera vez. Por qué todavía, aunque los autos tapen el tañido, Córdoba sigue siendo —como escribió Capdevila— ciudad de campanas, ciudad de memoria, ciudad de voces.



El audio original fue digitalizado por el Archivo General de la Nación el 21 de diciembre de 2011 y preservado como parte del patrimonio sonoro argentino.

Hoy, en Cadena 3, donde alguna vez trabajó Orfeo, donde alguna vez resonaron en vivo estas palabras, compartimos esta grabación no como un hallazgo arqueológico, sino como un llamado. A escuchar. A recordar. A sentir. Porque Córdoba, como toda ciudad que se precie, no es sólo lo que se ve. Es lo que suena cuando se está en silencio.

'Córdoba de las Campanas', de Arturo Capdevila (recitado por Carlos Arturo Orfeo).

Eran unas dulces

claras notas finas.

Eran las campanas

de las Catalinas.

Eran un canto alado

como de promesa.

Eran las campanas

de Santa Teresa.

Eran una voz

diciendo un distinto.

Eran las campanas

de Santo Domingo.

Eran una voz mansa

llamando al aprisco.

Llamaban a misa

las de San Francisco.

Eran unas voces

de amor hecho sed.

A misa llamaban

las de la Merced.

Eran una voz llena

diciendo María.

Eran las campanas

de la Compañía.

Eran unas notas

de bronce y cristal.

Con altos acentos

ahuyentando el mal.

O Gloria diciendo

con el claro metal.

¡Eran las campanas

de la Catedral!

Serán como risas

cuando ríen dos,

repiques del Huerto

y del Niño Dios.