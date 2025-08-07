Clásico del cine mudo con orquesta en vivo: El acorazado Potemkin en el Auditorio Nacional

En una nueva edición de cine con música sinfónica en vivo, el Auditorio Nacional proyectará el clásico del cine mudo El acorazado Potemkin (1925), de Sergei Eisenstein, en el marco de los cien años de su estreno.

La función, con entrada gratuita, contará con acompañamiento en vivo a cargo de la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, bajo la dirección de Santiago Chotsourian. El repertorio incluirá piezas de Rimsky-Korsakov, Mussorgsky y Borodin, junto a pasajes improvisados inspirados en el acompañamiento musical tradicional del cine mudo.

La película, considerada una obra fundamental de la historia del cine por su innovación en el montaje y su fuerte carga simbólica, se presentará en una copia restaurada provista por la Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con los Estudios Mosfilm y Dialog Consulting Group.

Como actividad complementaria, el viernes 15 se realizará una charla abierta sobre la película, con la participación de la cineasta Silvana Jarmoluk, representante de Mosfilm en Argentina; Marcela Cassinelli, presidenta de la Cinemateca Argentina; y el director Santiago Chotsourian, quien además ofrecerá una intervención musical en vivo.

La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa que podrá realizarse de forma virtual desde dos días antes de la actividad, a partir de las 14, hasta agotar el cupo. Además, se habilitará un número limitado de entradas presenciales en boletería el mismo día desde las 14 h. Las entradas físicas deberán retirarse con anticipación en los mostradores de Planta Baja del Auditorio.