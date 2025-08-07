FOTO: Ciencia y Arte 2025: una noche de creatividad en torno al Síndrome de Down

El próximo 22 de agosto, el Centro Cultural UNC (Obispo Trejo 314, Córdoba) abrirá sus puertas a las 19:30 h para una nueva edición de Ciencia y Arte, un encuentro único que fusiona la divulgación científica con la expresión artística.

Bajo el lema “Desafíos en Síndrome de Down”, esta velada promete ser un espacio de reflexión, música y compromiso social, con entrada libre y gratuita.

La jornada comenzará con una recepción cálida a cargo de Lucas Galán, de la Escuela de Cocina Azafrán, quien deleitará a los asistentes con un vernissage que dará el tono a una noche cargada de emociones.

A las 19:45 h, la Dra. Carolina Touz, directora del Instituto Ferreyra (INIMEC – CONICET – UNC), ofrecerá las palabras de apertura, marcando el inicio oficial del evento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El corazón de la velada llegará a las 20:00 h con la música de Astor Piazzolla, interpretada por el ensamble ArgentSound, que presentará “Otoño porteño”, una pieza que resonará con la sensibilidad del público. Luego, a las 20:20 h, los destacados especialistas Dr. Pablo Helguera (INIMEC – CONICET – UNC) y Dr. Ignacio Sfaello (Fundación Jérôme Lejeune) ofrecerán una charla titulada “Desafíos en Síndrome de Down”, abordando los retos y avances en torno a esta condición desde una perspectiva científica y humana.

La música volverá a escena a las 21:00 h con “Invierno porteño”, también de Piazzolla, en una interpretación que promete envolver a los presentes en un ambiente de introspección y belleza. El cierre, a las 21:15 h, estará marcado por un emotivo sorteo de obras de arte donadas por tres talentosos artistas cordobeses: Ariel Martínez Archina, María Elena Buteler y Roque Romero Díaz.

Cada una de sus creaciones, cargadas de texturas, colores y emociones, refleja un universo íntimo que invita a conectar con lo más profundo del alma. Con un bono contribución, los asistentes podrán participar en el sorteo y llevarse a casa una pieza única, además de colaborar con una causa significativa.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Tres miradas, tres mundos es el lema que acompaña la muestra artística, una invitación a explorar las obras de estos creadores cordobeses que, a través de sus trazos, transforman vivencias en arte. Este evento, además, cuenta con auspicios especiales y la posibilidad de realizar donaciones, reforzando su compromiso con la comunidad.