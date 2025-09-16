Cadena 3 transmite en vivo desde la plaza San Martín en Rosario
Radioinforme 3, Siempre Juntos, Estadio 3 y Viva la Radio realizan emisiones especiales desde el Estudio Federal Sancor Seguros, en una nueva parada del recorrido nacional de la radio.
16/09/2025 | 10:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El equipo de Siempre Juntos Rosario en el Estudio Federal.
FOTO: El equipo de Radioinforme 3 Rosario en el Estudio Federal.
Cadena 3 volvió a encontrarse cara a cara con sus oyentes en Rosario. Este lunes, las ediciones de Radioinforme 3, Siempre Juntos, Estadio 3 y Viva la Radio se emitieron en vivo desde el Estudio Federal Sancor Seguros, ubicado en Plaza San Martín, en una jornada especial que contó con la presencia de los conductores y equipos completos. Este martes vuelve a ser así.
La transmisión forma parte del recorrido que viene realizando la emisora por distintos puntos del país, llevando sus estudios móviles a ciudades, fábricas y eventos emblemáticos. Cadena 3 busca acercar su contenido a la audiencia.
???? ¡Estadio 3 y Viva la Radio se sumaron al Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3 en una jornada especial desde Plaza San Martín!— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 15, 2025
?? Cadena 3 Rosario FM 100.1
?? https://t.co/Kvimjk90mn pic.twitter.com/iZ9MyO9Jaf
Días atrás, Cadena 3 estuvo en Gobernador Crespo, desde las instalaciones de la reconocida fábrica láctea Tregar, donde compartieron con los oyentes cada rincón del proceso productivo que involucra a más de 300 tamberos locales y procesa 800.000 litros de leche diarios. La fábrica es un referente en el sector lácteo.
Argentina productiva. Cadena 3 se adentró en el corazón de Tregar
Fue una jornada histórica en Gobernador Crespo. Este jueves el programa transmitió en vivo desde la planta láctea para mostrar la pasión detrás de una de las empresas del rubro más grandes del país.
También en los últimos meses, La Gran Cadena Federal dijo presente en la celebración del 20 de junio en Rosario, el 9 de julio en Tucumán, y en la feria agropecuaria de La Rural de Palermo, entre otras, con cobertura en vivo y tecnología para acercar cada detalle a su audiencia. La cobertura es parte del compromiso con la comunidad.
La emblemática plaza, que lleva el nombre del héroe de la Independencia argentina, se ha consolidado como lugar de encuentro para los inicios de las marchas del 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este espacio ha sido testigo de importantes movilizaciones.
La Gran Cadena Federal. Con música y entrevistas, sigue la movida de Cadena 3 en La Rural
Lázaro Caballero estuvo en el estudio móvil de la radio y anticipó un espectáculo único que se realizará en el Chaco Formoseño. También estará en la Fiesta del Poncho, en Catamarca.
Sus baldosas alojaron cientos de pintadas reclamando memoria, verdad y justicia y hoy continúan abrazando los millones de pasos de los manifestantes que siguen eligiendo este punto central para todo tipo de movilización popular. La plaza es un símbolo de la lucha social.
El recorrido continúa, reafirmando el compromiso de la radio con su esencia: estar cerca de la gente, en cada rincón del país. La cercanía con la audiencia es fundamental para la emisora.
Lectura rápida
¿Qué evento realizó Cadena 3 en Rosario?
Cadena 3 emitió en vivo desde el Estudio Federal Sancor Seguros en Rosario, con programas como Radioinforme 3, Siempre Juntos, Estadio 3 y Viva la Radio.
¿Quiénes participaron en la transmisión?
Los conductores y equipos completos de Cadena 3 participaron en la transmisión en vivo desde Rosario.
¿Cuándo se realizó el evento?
El evento se llevó a cabo el lunes y se repetirá el martes.
¿Dónde tuvo lugar la transmisión?
La transmisión tuvo lugar en el Estudio Federal Sancor Seguros, ubicado en Plaza San Martín, Rosario.
¿Por qué es importante esta actividad para Cadena 3?
Esta actividad forma parte del compromiso de Cadena 3 de acercarse a su audiencia en diferentes puntos del país.