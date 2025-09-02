Que hace falta para que el Gobierno recupere credibilidad

Por Sergio Berensztein

La situación electoral para el oficialismo se torna crítica tras una dura derrota en Corrientes y se enfrenta a una semana de definiciones en la provincia de Buenos Aires. En medio de trascendidos, filtraciones y acciones judiciales para evitar difusiones, surge la pregunta: ¿qué hace falta para que el Gobierno recobre credibilidad?

La credibilidad no se recupera fácilmente, es como un cristal que se rompe. Existen manuales de ciencia política y comunicación política que ofrecen algunas pautas.

Según estos manuales, hay tres aspectos a considerar. Primero, es necesario implementar alguna medida visible y contundente que demuestre la intención de romper la inercia. Esto podría ser un cambio de gabinete o un anuncio importante en materia de política pública. Hasta ahora, el gobierno no parece estar tomando esa dirección y se enfrenta a críticas por su intento de presentar acciones judiciales para evitar la filtración de audios.

El segundo punto se refiere a obtener resultados electorales que cambien el escenario actual. El gobierno espera una buena elección el próximo domingo, pero la mirada está puesta en octubre, un horizonte que se siente lejano. La situación actual no puede continuar sin modificaciones significativas.

El tercer aspecto es el papel de la palabra presidencial. Hasta el momento, el presidente ha optado por preservarse y no ha realizado presentaciones que busquen modificar los parámetros de comunicación. En lugar de eso, ha rectificado su enfoque hacia cuestiones económicas, evitando adentrarse en el ámbito político. Por lo tanto, el Gobierno no está enfrentando la crisis de acuerdo con lo que dictan los manuales, especialmente si se considera la experiencia comparada.

Surge la cuestión de cambios en el Gabinete, un recurso que parece inevitable en situaciones como esta. Sin embargo, el verdadero desafío radica en el menemismo, que parece intocable para el presidente Milei. Podría ser más factible un cambio que involucre a sectores menos arraigados, pero que la gobernabilidad debe ser la prioridad del presidente.