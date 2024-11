La grieta más profunda que nunca

Sergio Berensztein

El impacto político del fallo de la causa Vialidad continúa generando reacciones en el ámbito nacional.

La grita a partir de ayer es aún más profunda. Este fallo lo que hizo fue confirmar lo que todos sabíamos, en el sentido de que Cristina básicamente iba a ningunear la decisión de la justicia. Se fue a hacer campaña al Gran Buenos Aires, ahí al oeste del Gran Buenos Aires, en Moreno.

Básicamente lo que hemos visto es una galvanización aún mayor, con sectores críticos de ella, no celebrando, pero de alguna manera ratificando lo que ya todos sabíamos, que lamentablemente nos gobernó una "cleptocracia" durante tanto tiempo, y Cristina encerrada con sus leales, con algunas ausencias, desde la foto, Kicillof, por ejemplo, pero con la decisión de seguir politizando una cuestión que ya, bueno, ha tenido varias revisiones en la justicia y se encamina ahora a ser definida por la Corte.

Lo importante aquí es si la candidatura de Cristina se va a adelantar o no, para ya de alguna manera instalar el escenario electoral a fin de este año. Algunos dicen que sí, otros son más prudentes. Cristina se juega al todo o nada, mirándose a sí misma, en el espejo de Lula, en el espejo de Trump, en el espejo de otros políticos que acosados por la justicia optaron por la vía electoral para salvar sus carreras.

Repasando los escritos que han tenido tanta difusión, las posiciones de los tres jueces, el gran, gran, gran ausente en la causa no era mujer, era Néstor Kirchner. Lo importante aquí es el sistema, lo que queda claro en todo caso es el mecanismo. Algunos se sintieron decepcionados por el fallo, sin ser abogados por la cuestión política, porque aquí está la figura de la asociación ilícita y lo que queda, en todo caso definido con este fallo, es que una asociación ilícita debería cometer más de un crimen distinto, para ser considerada como tal.

Pero me quedo con la frase de arranque "A partir de este fallo la grieta es más profunda". Los que se manejan en el dogma, los que creen y los que no creen. Y esto parece irreversible. No es cuestión de información, no es cuestión de revisar, en todo caso, evidencias jurídicas, es una cuestión de fe. Y ayer lo vimos en quienes las rodeaban a Cristina, que estaban indudablemente más confundidos que nunca de que ella es inocente.









El analista también se pregunta sobre el futuro político de Cristina, planteando si su candidatura se adelantará para instalar un escenario electoral antes de fin de año. "Algunos me dicen que sí, otros son más prudentes", señala, y agrega que la ex presidenta se juega el todo por el todo, "mirándose a sí misma, en el espejo de Lula, en el espejo de Trump".

En relación a la causa, Benenstain menciona que el gran ausente en el fallo es Néstor Kirchner y destaca la confusión en torno a la figura de la asociación ilícita, enfatizando que "una asociación ilícita debería cometer más de un crimen distinto para ser considerada como tal". Este aspecto ha generado debates y reacciones diversas entre los analistas y la ciudadanía.

Finalmente, el analista concluye que la situación actual no se basa en la revisión de evidencias jurídicas, sino en una cuestión de fe. "Ayer lo vimos en quienes rodeaban a Cristina, que estaban indudablemente más confundidos que nunca de que ella es inocente", concluye Benenstain, dejando en claro que la polarización en el país parece irreversible.