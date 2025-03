Fragmentación de la oferta política en CABA

Por Sergio Berensztein

Está pasando en estas horas, mañana cierra finalmente la inscripción de los candidatos, tuvimos la semana pasada el cierre de las coaliciones en un contexto en el cual la ciudad se convierte en la primera, entre comillas, elección de visibilidad nacional junto con obviamente los constituyentes de Santa Fe. Esto va a tener lugar el 18 de mayo, es decir, estamos digamos a seis semanas, un poquito más de una elección que tiene una importancia fundamental por lo siguiente. En general en la Argentina decimos que la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, los tres últimos presidentes Macri, Alberto Fernández, Javier Milei, ¿de qué distrito son? Ciudad de Buenos Aires. Si uno mira para atrás, desde el año 1999, desde De la Rúa en adelante, exceptuando a los Kirchner, con obviamente, bueno exceptuando también a Duhalde que no fue un presidente electo, todos los presidentes electos del país, cuatro de los últimos seis salieron de la ciudad de Buenos Aires y todos pertenecen a partidos diferentes. De la Rúa el primero con este formato de jefatura de gobierno. Exactamente, la jefatura de gobierno para bien o para mal se transformó en, bueno, una especie de trampolín, pero incluso aquellos que no gobiernan la ciudad pero compiten en este distrito, se instalan en este distrito, electoralmente en el caso de Alberto, de Milei, políticamente en el caso de Alberto Fernández, tiene una plataforma para proyectarse a nivel nacional, por eso esta elección es tan clave, por eso Karina Milei, con mucha inteligencia, viene focalizando en este distrito, diferenciándose del gobierno encabezado por Jorge Macri, buscando establecer un, bueno, una cabeza de playa para proyectar la libertad de avanza a nivel nacional, por eso Adorni.

Manuel Adorni es una figura que irrumpe, digamos, popularmente a partir de su rol como efectivamente vocero presidencial, antes era un periodista, yo lo conozco mucho, es un tipo muy afable, sabe mucho de economía, es una persona, digamos, con un diálogo muy muy muy interesante, siempre fue muy crítico de las políticas populistas, bueno, de pronto irrumpe a nivel nacional, se instala como alguien con mucha capacidad para explicar las políticas del presidente, es un gran defensor de la política presidencial, pero bueno, aspiraba, en algunos casos, algunos decían a seguir en su cargo, porque le da, obviamente, una proyección enorme, otros decían, es el mejor candidato a senador que tenemos, de hecho lo han medido, como candidato a senador, recordemos que se renueva un tercio de la Cámara del Senado cada dos años en la Argentina, le toca la Ciudad de Buenos Aires, otros me decían, no, bueno, en el Senado veremos, mide bien Patricia, va a ir, seguramente, como candidato a diputado, imagínate, Bullrich, Adorni, con eso arrasamos, bueno, y finalmente termina como legislador, ¿por qué? porque la madre de todas las batallas no es la provincia, es la ciudad, y aquí se están instalando potenciales candidatos.

Fíjense ustedes que dos de los tres candidatos presidenciales más votados en 2023 también surgieron de este distrito, Bullrich y el propio Milei, y que por supuesto, ¿no? hay muchos que buscan proyectarse en esta elección para tener alguna relevancia nacional, el propio Rodríguez Larreta que vuelve con partido propio, con un frente propio, pero hay otras figuras que es necesario efectivamente evaluar, ¿por qué? Bueno, tengamos en cuenta que esta es una elección única, lo dijimos esta semana, porque no hay paso, y al no haber paso, hay una tendencia a la fragmentación, porque las pasos, ustedes recuerdan, implicaban una especie de piso, de selección, de ronda de clasificación, a los que nos gustan los fierros, que te dejaban afuera aquellos que no daban un primer umbral, bueno, depende del distrito, esto era del tres, del cinco por ciento, lo cierto es que tenían que tener un poquito de apoyo, ahora, como no hay paso, cualquiera se presenta, bueno, y por ahí entra, por ahí no, pero por lo menos se instala durante el debate, esto genera un incentivo a que dirigentes que no son muy conocidos, utilicen esta elección, efectivamente, como un mecanismo de instalación en la política nacional, teniendo en cuenta el papel que tienen los medios, tanto los nuevos, el streaming y demás, como los tradicionales.

¿Qué está pasando entonces, y qué tenemos que ver, y por qué esto es importante? Porque la fragmentación, en general, ¿a quién ayuda? Bueno, los más grandes. La fragmentación ayuda, en general, a los que tienen más dinero, a los que tienen más capacidad de convencer, entre comillas, a los medios de comunicación. La fragmentación, claramente, genera confusión en la sociedad, y en muchos casos, bueno, luego hace muy difícil la formación de consensos en los órganos legislativos. ¿Por qué? Porque, claro, tenés una situación tan pero tan compleja que, para cualquier gestión en formación de legislación, es necesario un trabajo de hormiga, ¿no? Y eso complejiza todo muchísimo más.

Fíjense ustedes que el caso en la región más extremo de fragmentación es el de Perú. En las elecciones de Perú, es probable que haya más de 60 candidatos, y que alguien, en primera vuelta, con 8 o 9 por ciento, pueda llegar a la segunda vuelta. Candidatos desconocidos, sin escala, sin equipos, pueden llegar a ser presidentes, como ya ha ocurrido en varios casos en ese país. ¿Qué implica esto? Disfuncionalidad. La democracia requiere partidos fuertes, y la fragmentación es exactamente lo contrario a lo que se necesita para canalizar de forma efectiva las demandas de la sociedad. Último punto. Por supuesto, lo que más llama la atención, al margen de este escenario de fragmentación, es que el aparato político del PRO, que se fortaleció muchísimo conjuntos por el cambio, ya había una coalición amplia en la ciudad, con radicales, con peronistas, el macrismo fue siempre eso, lo amplió con efectivamente la coalición cívica y otros sectores, en general de centro y de centro izquierda, conformando una unidad política similar a lo que uno ve, por ejemplo, en otras provincias en Argentina, ¿no? Es muy común ver estas conformaciones pluripartidarias, bueno, lo vemos en Santa Fe, lo vemos en Salta, en Misiones, en Entre Ríos.

La política, con los partidos debilitados y fragmentados, tiende a armar coaliciones para, claro, tener poder electoral. En este caso, la implosión de Juntos por el Cambio profundiza esta tendencia a la fragmentación y pone de manifiesto una serie de actitudes, yo diría, caracterizadas por una especie de vendetta personal contra los primos Macri. ¿Por qué? Bueno, porque el punto es, si te comportás de forma egoísta a la hora de gobernar y crees que puedes gobernar solo, no me vengas a pedir apoyo electoral cuando hay elecciones. Y la mejor manera de aprender esa elección es perdiendo. Por eso, los que fue juntos por el cambio, ahora es una especie de guerra interna, de guerra civil, donde básicamente hay una oferta infinita, está Larreta por un lado, la Coalición Cívica por el otro, el radicalismo por el otro, parte del socialismo. Eso va a erosionar el voto que obtuvo el macrismo en sus distintas expresiones, incluso con Larreta, ¿verdad?

Como candidato en los últimos 18 años y finalmente, claro, luego del recuento globular que se haga, en función del resultado, bueno, de cara al 2027, veremos qué va a ocurrir. Si efectivamente esto debilita mucho las potenciales de reelección de lo que hasta ahora fue la experiencia pro-macrista, habrá seguramente una especie de negociación grande o gran interna para ver quién encabeza la fórmula o qué equilibrio interno de poder se logra en la administración. Esto contrasta, por ejemplo, con lo que pasa en Santa Fe, donde hay, digamos, una especie de fórmula donde los distintos sectores están más o menos representados en, efectivamente, en el gabinete del gobernador Pullaro. Síntesis, bueno, esperemos hasta mañana a última hora, va a haber seguramente alguna novedad de último momento, alguna sorpresita más, lo cierto es que estamos en un escenario de fragmentación que, y aquí viene el mensaje que quiero dejar, si esto se llegara a reproducir a nivel nacional sin las PASO, bueno, será mucho más confuso para el votante definir qué va a elegir o cómo va a ser.