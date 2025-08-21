Empate con sabor amargo del Gobierno

Por Sergio Berensztein

El Gobierno experimenta un empate con sabor amargo tras los recientes acontecimientos en el Congreso. Ayer, se produjo una derrota significativa en la votación sobre discapacidad, que se vio agravada por la filtración de audios del exdirector de la Agencia de Discapacidad, involucrando acusaciones de corrupción.

La corrupción se ha vuelto un tema recurrente, con sospechas que comprometen a funcionarios de alto perfil. Además, el escándalo en torno a las criptomonedas añade más incertidumbre a la imagen del gobierno.

A pesar de estos contratiempos, el Gobierno logró resistir en la cuestión de las jubilaciones, que representa un desafío fiscal considerable. A última hora, el oficialismo mostró cierta satisfacción, ya que espera judicializar el tema de la discapacidad, aunque la ley de administración financiera exige identificar el origen de los recursos.

Sin embargo, persisten dudas sobre si la justicia actuará con rapidez para evitar impactos fiscales. La fragmentación del bloque oficialista, que pasó de 39 a 36 diputados, plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para avanzar en su agenda de reformas.

El futuro inmediato se presenta complicado, ya que incluso si el oficialismo realiza una buena elección en octubre, no contará con suficiente peso político para impulsar reformas estructurales, como la reforma tributaria y laboral. Sin estas reformas, el gobierno incumple su programa con el FMI.

Las prioridades del Congreso parecen centrarse en avanzar con reformas que podrían discutirse hacia finales de 2026, mientras que el gobierno insiste en generar empleo antes de abordar la reforma previsional. La economía informal sigue creciendo, lo que debilita el sistema jubilatorio.

La baja tasa de inversión, que se sitúa en un 13,6%, limita la creación de empleo y riqueza. Sin un cambio significativo en el clima de negocios, la situación se tornará aún más complicada para el gobierno en los próximos años.

En resumen, el gobierno enfrenta un panorama desafiante en el Congreso y en la economía, con la necesidad urgente de implementar reformas para revertir la situación.