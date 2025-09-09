Demasiado poco, demasiado tarde

Por Sergio Berensztein

Después de una derrota tan significativa, los cambios que está dispuesto a hacer el presidente Javier Milei y su equipo son más bien cosméticos, marginales.

En un contexto en el cual, al mismo tiempo, es cierto que no se puede proyectar los resultados de la provincia de Buenos Aires al resto del país, la economía se complica mucho. Hubo otra devaluación ayer, el riesgo país que vuela, los activos argentinos se han desplomado en las bolsas, tanto en Argentina como en Nueva York.

Esto lleva a una pregunta que es crucial. ¿Qué hace falta para que el presidente y su equipo efectivamente hagan una autocrítica un poco más seria, más profunda, más genuina? En un contexto donde no solo está la suerte de La Libertad Avanza en juego, sino por supuesto la gobernabilidad.

Ya hay cuestiones que superan simplemente la naturaleza de una elección, teniendo en cuenta los equilibrios políticos tan sensibles, tan frágiles que tiene Argentina en un contexto de vida institucional. Creo que los cambios son tardíos.

Construir un vínculo con los gobernadores que estaba virtualmente roto parece mentira que haga falta una derrota para que eso ocurra, y sobre todo son cambios muy superficiales.

Cosméticos, dijiste, Sergio. Repregunto, ¿no? Todos los que están analizando, acabamos de hablar con un diputado equilibertario, que los menem, los menem, los menem son Carina Milay, y Carina Milay es Javier Milay.

Para que no fueran cosméticos los cambios, Sergio, para que se hiciera lo que el sentido común dice, quien se equivocó en toda la estrategia política fue Carina Milay. Ella está vinculada con los peores episodios de corrupción que deben investigarse.

No hay ninguna posibilidad de que el cambio no sea cosmético si se trata de Karina Milei. Ayer en la discusión que se instaló, se habló de lo siguiente: su función política es diferente del papel que ella tiene como sostén emocional del hermano presidente. Para ello, no hace falta que sea secretaria General de la Presidencia, con rango de ministro.

No hace falta que sea el jefe político del gobierno. De hecho, ella tenía experiencia como sostén emocional del hermano, pero no tenía experiencia política alguna. Los errores que está cometiendo son lógicos, de cualquiera que está aprendiendo un nuevo trabajo.

Pero le está costando muchísimo al gobierno y a Argentina, porque son errores que afectan la gobernabilidad, y se trasladan automáticamente a los mercados. Por eso creo que esa diferenciación es crucial.

El presidente puede seguir contando con su hermana, por supuesto, como todos tenemos familiares que nos apoyan día a día, pero no están metidos en nuestras empresas, en nuestros trabajos. Son cuestiones distintas.

No hay que mezclar los tantos en un contexto donde, indudablemente, la política ha fracasado de forma rotunda. Podría volver a ocurrir lo mismo en las elecciones de octubre.