Ganá un viaje a Rock Conquista y un tour backstage inolvidable
Prepárate para vivir una experiencia inolvidable. Participá para ganar un viaje con entradas dobles, tour backstage y alojamiento. Completá el formulario.
29/08/2025 | 09:47Redacción Cadena 3
FOTO: Cruzando el charco.
¿Te imaginás viviendo la experiencia de Rock Conquista a lo grande? Tenemos un concurso increíble para vos. Sorteamos un viaje para dos personas que incluye entradas, alojamiento y un exclusivo tour backstage para que no te pierdas nada de este festival épico.
¿Qué sorteamos?
Serán dos ganadores, y cada uno se llevará:
-2 entradas dobles para el festival.
-Un tour exclusivo por el backstage para conocer los secretos del evento.
-Viaje en colectivo coche cama para vos y tres acompañantes. La salida es la noche del 12 de septiembre, para llegar a tiempo al festival el día 13.
-Una noche de alojamiento en un hotel 3 estrellas (noche del 13 de septiembre).
-El regreso será la tarde/noche del 14 de septiembre, con horarios sujetos a la disponibilidad del colectivo.
¿Cómo participar?
Es muy fácil. Solo tenés que seguir estos pasos:
Completá el formulario web con tus datos personales.
Seguí en Instagram a las cuentas @rockconquista_, @cosquinrockradio y @cadena3com.
Comentá en la publicación del concurso en Instagram, etiquetando a la persona con quien te gustaría compartir esta aventura y compartí el post en tus historias.
Recordá que el concurso es exclusivo para mayores de 18 años.
¡Atención a las fechas!
Los nombres de los ganadores se anunciarán el próximo viernes, 5 de septiembre, en las redes sociales.
¡Mucha suerte a todos!
FORMULARIO
