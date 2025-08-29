En vivo

Ganá un viaje a Rock Conquista y un tour backstage inolvidable

Prepárate para vivir una experiencia inolvidable. Participá para ganar un viaje con entradas dobles, tour backstage y alojamiento. Completá el formulario.

29/08/2025 | 09:47Redacción Cadena 3

FOTO: Cruzando el charco.

¿Te imaginás viviendo la experiencia de Rock Conquista a lo grande? Tenemos un concurso increíble para vos. Sorteamos un viaje para dos personas que incluye entradas, alojamiento y un exclusivo tour backstage para que no te pierdas nada de este festival épico.

¿Qué sorteamos?

Serán dos ganadores, y cada uno se llevará:

-2 entradas dobles para el festival.

-Un tour exclusivo por el backstage para conocer los secretos del evento.

-Viaje en colectivo coche cama para vos y tres acompañantes. La salida es la noche del 12 de septiembre, para llegar a tiempo al festival el día 13.

-Una noche de alojamiento en un hotel 3 estrellas (noche del 13 de septiembre).

-El regreso será la tarde/noche del 14 de septiembre, con horarios sujetos a la disponibilidad del colectivo.

¿Cómo participar?

Es muy fácil. Solo tenés que seguir estos pasos:

Completá el formulario web con tus datos personales. 

Seguí en Instagram a las cuentas @rockconquista_@cosquinrockradio y @cadena3com.

Comentá en la publicación del concurso en Instagram, etiquetando a la persona con quien te gustaría compartir esta aventura y compartí el post en tus historias.

Recordá que el concurso es exclusivo para mayores de 18 años.

¡Atención a las fechas!

Los nombres de los ganadores se anunciarán el próximo viernes, 5 de septiembre, en las redes sociales.

¡Mucha suerte a todos!

BASES Y CONDICIONES

FORMULARIO

