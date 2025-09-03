Hay quienes arrojan sal al inodoro: ¿por qué?

La limpieza del hogar es clave para garantizar un ambiente saludable y agradable, especialmente en áreas como el baño, donde los gérmenes y bacterias tienden a acumularse.

En las redes sociales, un truco casero ha ganado popularidad por su simplicidad y eficacia: usar sal, bicarbonato y aceite para higienizar el inodoro.

Este método, además de ser económico, aprovecha ingredientes comunes para lograr una desinfección profunda. A continuación, te contamos cómo funciona, por qué es efectivo y cada cuánto aplicarlo.

El poder de la sal, el bicarbonato y el aceite

Aunque la sal es un ingrediente típicamente asociado a la cocina, su combinación con bicarbonato de sodio y aceite neutro crea una fórmula casera poderosa para limpiar el inodoro.

Esta mezcla genera una reacción química que elimina gérmenes, bacterias y residuos adheridos, dejando el sanitario impecable.

Según los expertos, la sal actúa como un abrasivo natural, el bicarbonato neutraliza olores y descompone suciedad, mientras que el aceite ayuda a esparcir la mezcla y potenciar su acción desinfectante.

Paso a paso para limpiar el inodoro

El proceso es sencillo y utiliza ingredientes que probablemente ya tenés en casa. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

La mezcla: combina 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro (como aceite de cocina o mineral). Revuelve bien para formar una pasta homogénea.

Aplicá la mezcla: vertí la preparación en el inodoro, asegurándote de esparcirla por todas las paredes internas del sanitario para maximizar su efecto.

Deja actuar: dejá que la mezcla repose durante toda la noche. Este tiempo permite que la reacción química descomponga las impurezas y elimine gérmenes.

Agregá agua caliente: al día siguiente, herví agua y vertila cuidadosamente en el inodoro. El agua caliente ayuda a desprender los residuos sueltos.

Tirá la cadena: activá el desagüe para eliminar cualquier resto de suciedad o mezcla.

Toque final (opcional): cortá un limón por la mitad y exprimí su jugo directamente en el inodoro. El limón no solo aporta un aroma fresco, sino que también refuerza la desinfección y da brillo a las superficies.

¿Cada cuánto tiempo hacerlo?

El baño es una de las áreas más sensibles del hogar, ya que la humedad y el uso constante favorecen la proliferación de gérmenes y hongos.

Para mantener el inodoro en óptimas condiciones, los expertos recomiendan aplicar este método una vez al mes o, en hogares con mucho uso, cada 15 días.

Esta frecuencia asegura una higiene constante sin dañar las superficies del sanitario.

Beneficios de este método

Económico: utilizá ingredientes accesibles que suelen estar en cualquier hogar.

Ecológico: evitá el uso de químicos agresivos, siendo una alternativa más amigable con el medio ambiente.

Efectivo: la combinación de sal, bicarbonato y aceite elimina bacterias y residuos de manera profunda.

Fácil de realizar: no requiere herramientas especiales ni conocimientos avanzados.

Más allá del inodoro: limpieza de las juntas de los azulejos

El baño no solo requiere atención en el inodoro. Las juntas de los azulejos, donde la suciedad y los hongos suelen acumularse, también necesitan cuidado. Aquí van cuatro métodos prácticos para mantenerlas impecables:

Cepillo en mano: usá un cepillo de cerdas duras para frotar las juntas y eliminar la mugre. Enjuaga con una esponja para un acabado limpio.

Limpieza con vapor: el vapor es ideal para combatir hongos en las ranuras, pero úsalo con moderación para no dañar los azulejos.

Blanqueador como refuerzo: aplicá un blanqueador con un cepillo para devolver el brillo y la blancura a las juntas.

Pintura para un acabado perfecto: si buscás recuperar el aspecto original, pintar las juntas es una solución moderna y efectiva que evita reemplazar los azulejos.