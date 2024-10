Arrancó el 60° Coloquio de IDEA en Mar del Plata con importantes propuestas

Este miércoles 16 de octubre, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) dio inicio a su 60° Coloquio, el tradicional encuentro empresario que reúne a la dirigencia argentina en la ciudad de Mar del Plata, para debatir propuestas concretas para el desarrollo del país.

Esta edición se extenderá desde el miércoles 16 al viernes 18 de octubre en el Hotel Sheraton de Mar del Plata bajo el título “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener”. De acuerdo a la cantidad de inscriptos, se espera que más de 1.000 personas participen del evento.

Cadena 3 es por primera vez media partner y tendrá un stand de transmisión propio, con otros medios nacionales. Como parte de la cobertura de la Gran Cadena Federal, Hernán Funes hará Radioinforme 3 Rosario los tres días desde el Sheraton. Adrián Simioni estará en la mesa de Ahora País desde el mismo lugar. Junto a Sergio Suppo estarán disponibles para hacer coberturas durante la programación.

“Nos encontramos frente a una oportunidad histórica para realizar las transformaciones estructurales que requieren los problemas que arrastramos hace años: la falta de crecimiento económico, el estancamiento en la generación de empleo privado formal, la pobreza y la inflación. Creemos que estamos en condiciones de crear las bases para alentar la inversión y ser más competitivos a la hora de ofrecer al mundo los bienes y servicios que hoy demanda”, explicó Gabriela Renaudo, presidente del 60° Coloquio y country manager de Visa Argentina y Cono Sur.

“Esperamos que nuestras 14 propuestas sean escuchadas. En los años previos, hemos insistido sobre la necesidad del equilibrio fiscal, de un marco legal propicio para la generación de empleo y en el entramado tributario que genera pérdida de competitividad. Hoy vemos que varias de estas ideas que pasaron por nuestros Coloquios se comienzan a plasmar en medidas concretas”, dijo Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC.

Entre los asistentes, se encuentra Guillermo Maglieri, CEO de Gerdau, una siderúrgica brasileña que hace unos años inauguró la última planta siderúrgica que se instaló en la Argentina, en Pérez, Santa Fe. Al ser consultado por Cadena 3 sobre la apertura de las importaciones y su impacto en la industria, Maglieri afirmó que se puede hacer, pero dejando de exportar impuestos. Además, subrayó la necesidad de cambios en el mercado laboral y en infraestructura para competir en igualdad de condiciones.

Respecto a la posible reconversión de la industria que podría traer desempleo, Maglieri sostuvo: "Yo no lo veo así. Creo que para Argentina es un desafío, tener empleo de calidad. Es un año donde la demanda ha caído fuertemente, nosotros hemos sostenido el empleo".

"No lo veo como una situación de pérdida de empleo. Salvo que se haga todo mal, a nivel país. Y si la industria no crece, no se consolida, no puede competir, bueno, ahí no lo sé. Pero a priori no lo veo eso como un factor determinante", agregó.





La agenda

En la agenda de este año, se destaca la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y de funcionarios como Luis Caputo, ministro de Economía; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

También habrá un espacio de debate entre los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; y Gustavo Valdés, de Corrientes.

Durante los tres días del 60° Coloquio, diez empresarios que invierten en la Argentina compartirán su mirada sobre el futuro del país. Entre ellos:

• Luis Perez Companc, presidente de Molinos, Molinos agro y Pecom

• Ignacio Bartolomé, CEO de GDM

• Verónica Andreani, vicepresidente 1° de IDEA y directora de Grupo Logístico Andreani

• Hernán Kazah, managing partner de Kaszek

• Nicolás Braun, gerente General de Supermercados La Anónima

• Carolina Castro, presidenta de Industrias Guidi

• Roberto Murchison, director de IDEA y presidente & CEO de Grupo Murchison

• Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU

• Mariano Bosch, director de IDEA y co-founder y CEO de Adecoagro

• Verónica Cheja, co-founder y presidente de URBAN Grupo de Comunicación

La visión de la economía global y las oportunidades y desafíos que representa para la Argentina estará a cargo de Andrés Velasco Brañes, exministro de Hacienda de Chile y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Durante las tres jornadas, IDEA presentará 14 propuestas que son el resultado de un trabajo conjunto realizado durante todo el año por más de 60 CEOs, con el acompañamiento de expertos técnicos y en diálogo con otros actores y organizaciones.

Las propuestas tienen que ver con cómo lograr una posición estratégica en el escenario global; cómo generar empleo para el desarrollo del país; cómo generar inclusión para una Argentina sostenible; y cómo destrabar el Estado para crecer. Otra de las propuestas tiene que ver con cómo transformar el sistema fiscal actual.

