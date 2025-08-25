En vivo

Ciencia

Olvidar: La clave para un cerebro más eficiente y creativo

El proceso de olvidar es esencial para la eficiencia del cerebro. Ayuda a gestionar mejor la información, liberando espacio para nuevas experiencias y potenciando la creatividad.

25/08/2025 | 13:02Redacción Cadena 3

FOTO: Gráfica ilustrativa sobre el proceso de olvidar y su impacto en la mente.

El fenómeno del olvido es un aspecto fascinante que ocurre en nuestro cerebro, un proceso al que muchas veces no le damos la atención que merece. A menudo se piensa que olvidar es un signo de debilidad o de deterioro cognitivo, pero en realidad, esta capacidad puede ser una característica que mejora la funcionalidad de nuestra mente.

Tradicionalmente, cuando se piensa en la memoria, se asocia con la acumulación y recuperación de información. Sin embargo, el olvido desempeña un papel fundamental en el funcionamiento cerebral. A lo largo de la vida, el cerebro se enfrenta al reto monumental de manejar una vasta cantidad de información. Es importante destacar que no todo lo que almacenamos es relevante o beneficioso a largo plazo. El proceso de olvidar nos permite desprendernos de detalles que no son útiles, lo que facilita un pensamiento más claro y eficiente, optimizando así nuestro rendimiento cognitivo.

Según investigaciones, el cerebro emplea diversos mecanismos para facilitar el olvido. Estos mecanismos funcionan casi como un sistema de filtrado, priorizando la información que es esencial y permitiendo que nuestra mente se concentre en lo más pertinente. Este proceso libera espacio mental, lo cual es crucial para el análisis de nuevas ideas y experiencias. Algunos estudios sugieren que la capacidad de olvidar puede ser tan ventajosa como recordar, dándonos la flexibilidad necesaria para adaptarnos a situaciones cambiantes y desafiantes.

Por otro lado, el olvido también puede tener un impacto positivo en nuestra creatividad. La habilidad de soltar recuerdos y conceptos que ya no resultan útiles abre la puerta a nuevas formas de pensar y a la resolución innovadora de problemas. Al liberar la mente de conceptos rígidos, se generan nuevas conexiones que pueden propiciar perspectivas diferentes y enriquecedoras.

En este contexto, se puede decir que el olvido, lejos de ser considerado una debilidad, es una función efectiva del cerebro que apoya la cognición humana. En lugar de sentir preocupación por los momentos de ausencia de memoria, deberíamos apreciar cómo este fenómeno contribuye a un pensamiento más dinámico y adaptativo. Así, el olvido emerge como una herramienta estratégica en nuestra interacción con el mundo de la información.

