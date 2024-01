Pablo Canedo, el cordobés con la vocación dividida entre el arte y la política

Licenciado en Pintura de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba en 1980, Pablo Canedo forjó su nombre como uno de los artistas más reconocidos de la provincia. Además, la vida hizo que se metiera en política, y ocupó, de la mano de José Manuel de la Sota, los cargos de gestor cultural y presidente de la Agencia Córdoba Cultura.

Nacido en 1955 en una familia de clase media de la capital cordobesa, asistió al colegio Monserrat y tuvo sus primeras experiencias en la juventud atravesadas por el gobierno de la dictadura cívico militar.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En los últimos años fundó el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (MACU) en dicha localidad, en donde además radica hace 15 años.

El artista visitó Cadena 3 para participar del ciclo "Charlas de Verano" con Sergio Suppo, y se confesó sobre su vida, vocación y la historia del arte cordobés que ayudó a forjar desde su juventud.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A continuación, las principales frases de la entrevista:

La vocación dividida de Pablo Canedo y sus orígenes

• Primero me surgió la vocación artística plástico. Vengo de una familia clase media, fui al Colegio Monserrat y después estudié abogacía dos años. Entonces, nunca pude hacer política porque estaba el gobierno militar y no se podía.

• El artista apareció a los 15 años: empecé a ver esa posibilidad cuando empecé a pintar y expuse en "La Galería de los Desconocidos" en el Colegio de Escribanos. Presenté un cuadro y lo vendí.

• Mi mamá siempre quiso ser pintora. Ella me compró los primeros óleos. Mi papá me ayudó bastante en la carrera: yo no tuve que trabajar.

• Gané unas becas universitarias.

• Tenía amigos en la política; las hijas de Esteban Gorriti eran amigas mías y me afiliaron para el desarrollismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su paso por la política

• No había sido funcionario, pero antes de ser presidente de la Agencia Córdoba Cultura había dirigido algunos museos. Después, fui concejal y presidente de la Comisión de Cultura.

• José de la Sota me pide que arme un proyecto de cultura en el 97', y armamos un programa de 300 páginas. Si se fijan, verán que un 70% se hizo realidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su inspiración

• Cuando empecé no tenia formación; admiraba mucho a (Fernando) Fader por esa tradición de cordobés de las sierras. Sigo viendo a Fader y me emociono hasta las lágrimas.

• En el museo Ferreyra vas a ver historia del arte cordobés.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El arte hoy en Córdoba y Argentina.

• En el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo vendemos obras, hacemos subastas, y todo lo que recaudamos es para el museo. Hacemos exposiciones y tenemos un programa de transferencia a las escuelas del departamento. No tenemos colección porque no tenemos depósitos, sino muestras que van rotando.

• Cambiaron profundamente los criterios estéticos y de la ideología del arte. La escala de los críticos se ha dividido: hoy tienen otra escala de valores.

• Al entender el arte, creo en la libertad total de interpretación: el cuadro te tiene que decir qué ver. Si no entendés nada, no digas nada, quédatelo mirando, y empezá a agrandar el ojo, mirá más cuadros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• En el fondo, la técnica que antes limitaba ya no es impedimento; ya no le importa al público.

• Como argentinos, en el mundo somos satélites muy marginales. Parece que el arte nacional solo fuera bueno si triunfan en otros lados del mundo. Es una cuestión de calidad de marketing y de conciencia de sus sociedades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Sergio Suppo.