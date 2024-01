Camila Sosa Villada, actriz y escritora: la cordobesa leída en más de 20 idiomas

La escritora Camila Sosa Villada escribió en 2019 su primera novela titulada "Las malas", sobre un grupo de personas trans que ejercen la prostitución callejera en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. El escrito fue un éxito y la impulsó como una de las escritoras más originales de la literatura LGBT de Argentina.

El éxito de sus obras la llevaron a que sus trabajos fueran traducidos a más de 20 idiomas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Nació en La Falda el 28 de enero de 1982. En diálogo con Cadena 3, Camila afirma que su identidad la construyó desde muy pequeña. A los 14 años comenzó a vestirse de mujer y asegura que las cosas han cambiado con mucha velocidad en los últimos años. "Era más complicado vivir en Traslasierra que en Córdoba", añadió.

La actriz participó del ciclo de Charlas de Verano con Sergio Suppo, donde habló de su vida, cómo fue construyendo su identidad, su pasión por la literatura y de su faceta como actriz. Antes de "Las malas", Camila participó en numerosas obras de teatro, incursionó en la televisión y también en el cine.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A continuación, las principales frases de la entrevista:

La vida de Camila Sosa Villada

• Nací en La Falda, pero viví muy poco tiempo ahí. Viví en Cruz del Eje, Los Sauces, Huerta Grande, Córdoba, Mina Clavero, donde finalmente mis padres se hicieron la casa. Ahora estoy viviendo en Córdoba.

• Haber vivido en Córdoba y en el oeste provincial hizo un poco mi carácter. En Traslasierra vivíamos en condiciones bastante carenciadas en una casa muy antigua. Mi infancia fue en Cruz del Eje, en una casa muy grande donde tuve mis primeros cuatro libros.

• Solamente había radio, a veces televisión, que solía romperse bastante seguido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su identidad

• Empecé a construir mi identidad desde que nací y a vestirme de mujer en Mina Clavero cuando tenía 14 años. Era más complicado Traslasierra que Córdoba, los pueblos chicos son infiernos grandes. Hablamos de hace 25 o 30 años atrás, eso es mucho tiempo.

• Las cosas han cambiado con mucha velocidad y era más complicado vivir en Traslasierra.

• Quería estudiar Biología y me equivoqué con las fechas para anotarme y me inscribí en Ciencias de la Información. Cursé cuatro años Comunicación Social y apenas empecé me metí a un grupo de teatro del centro de estudiantes. A los tres años de hacer el taller, mi mejor amiga "La Cora" se anotó en teatro y yo la seguí porque no quería quedarme sola.

• No me miraba o imaginaba actuando ni montando una obra de teatro, solo la seguí a Cora y fui una buena sorpresa el recibimiento que me dieron. Me aceptaron y me sentí mucho más contenida que en Comunicación. Cuando conocí a "Paco" Giménez, obtuve lo que más me importaba, que era haberlo conocido a él y su mirada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La pasión por la escritura

• Comencé a escribir a los cinco años, en Los Sauces: eran cartas, poemas a las maestras, a mi papá, a mi mamá. Luego seguí con composiciones de temas libres y continué con la poesía. La poesía es algo que no se deja.

• Mis libros fueron traducidos a 20 idiomas, algunos lectores me escriben por Instagram y X. Me entero de lo que pasa por los clubes de lectura.

• Escribo de todo y todos los días, a la hora que estoy despierta o antes de dormir. No es una regla general.

• Soy primero lectora y después escritora. Leía mucho de más chica, más que de grande. Después del coronavirus empezó a costarme muchísimo concentrarme para leer, salvo en casos de escritoras que te consumen y las lees de un tirón.

• Leo más escritoras que escritores porque las mujeres tienen la costumbre de haber estado siempre en el estante de abajo de las librerías, sin ser recomendadas, críticas ni leídas por nadie. Los escritores tenían más responsabilidad porque la prensa sí los atendía, les daban premios. Es una tradición que todavía no se ha perdido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Por lo general, las mujeres toman más riesgos y eso me resulta más atractivo para contar una historia.

• Borges hace una literatura erudita, que es difícil de seguir. Algunos de sus libros me cuestan muchísimo y otros no tanto, ¿Quién no quiere parecer erudito en la escritura?

• Escribo para pensarme a mí, cómo uso las palabras. Luego pienso en el otro. En materia cultural, todo es inspiración al momento de viajar.

• Rubén "Corcho" Goldberg es muy bueno recomendando libros, me ha calado como lectora.

• Los libros me ayudan a entretenerme, pasar las horas, imaginarme otros mundos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Sergio Suppo.