Fino Pizarro: "Mi primer juguete fue una cámara de fotos"

El fotógrafo Fino Pizarro pasó por los micrófonos de Cadena 3 y participó del ciclo de conversaciones de Sergio Suppo, "Charlas de verano".

Fino es fotógrafo argentino, nacido en Córdoba, desarrolla su actividad en el fotoperiodismo hace más de 40 años. Ha publicado en diarios, revistas, agencias de noticias a nivel local y nacional, también lo hace en publicidad, campañas políticas y empresariales. Ha participado en muestras colectivas de ARGRA, y sus trabajos fueron portadas de libros, CD’s y gráfica callejera.

En la charla, Fino habló de sus comienzos, recordó a las figuras que retrató y su libro.

“Ya me olvidé de mi nombre. Nací y mi hermano mayor me puso fino porque era muy flaquito. He cobrado cheques a nombre de Fino Pizarro y viajado en avión con ese nombre”, comentó sobre su nombre.

Sobre sus comienzos, Fino aseguró: “Debo haber comenzado a los 16 años con una cámara de mi abuelo. Nunca dejé la fotografía, era un aficionado que le hacía foto a sus amigos y vecinos. Con mi hermano menor armamos un pequeño laboratorio de fotografía en nuestra casa, pero no esperaba que terminé en mi profesión”.

“Yo portaba siempre mi camarita en el barrio y le sacaba fotos a la gente”, agregó.

Sobre su libro de retratos, señaló: “Tener un libro de 100 retratos no es fácil y yo tengo alrededor de 500 retratos. Con el tiempo me di cuenta que era retratista. La mayoría del contenido del libro fueron hechos para los medios que me requerían una foto para un reportaje. Primero preguntaba a los editores cuánto tiempo tenían y yo decía cuántos necesitaba a solas con esa persona y le explicaba al retratado que quería un buen retrato para mí".

“Siempre fui más ilustrador que un fotógrafo de guerra, de eso se dieron cuenta los editores de los medios”, indicó.

Fino también se refirió a su relación con Cadena 3 y aseguró que siempre tuvo una gran relación con la radio. En su libro se ve retratados a Miguel Clariá, Mario Pereyra y Rony Vargas.

“La foto de Rony con el micrófono la hice para mí después de sacarle las que iban para la nota. Rony después me dijo que la quería para la tapa de su libro”, contó.

"La foto con Mario la hice un domingo que me había dicho que leía el diario en la cama y le dije que yo quería esa foto y que era para nosotros”, dijo.