"El Bocha" Houriet: "Casi me muero, pero no fue el peor año de mi vida"

Carlos Andrés "El Bocha" Houriet, histórico relator de la radio, pasó por los micrófonos de Cadena 3 y participó del ciclo de conversaciones de Sergio Suppo, "Charlas de verano".

El relator recordó sus comienzos en la profesión y su camino hasta llegar a narrar la final del mundo en Qatar 2022.

Habló de su relación con "La Gringa", su esposa, y de su último año, en el que vivió una dura operación.

“El relato empezó como un juego. Una vez estábamos en una confitería en el centro de Villa María y había un linyera que imitaba a relatores y yo digo: 'Me gusta esto'. Y empecé a imitar. Eran épocas duras en mi casa y no había ni para el colectivo. Entonces, iba caminando y relatando”, contó "El Bocha" sobre sus comienzos.

Tras unos años, conoció a "La Gringa", su gran amor, y, luego de un tiempo juntos, se fueron a vivir a Berrotarán. Allí comenzó la relación del "Bocha" con los micrófonos.

"En Berrotarán, me invitaron a la radio del pueblo, donde tenía un programa los sábados a la mañana. Luego, empezamos a transmitir fútbol. Lo hice muy mal. Pensé en desenchufar el equipo, porque la vergüenza me comía, pero no lo hice”, detalló.

“Estaba en la Radio Río Cuarto y ahí me escuchó Víctor desde Carlos Paz y se ve que le gustó y llamó a la Policía de Berrotarán para pedir mi número de teléfono. Yo creía que era una broma, porque había alguien que me hacía esas bromas”, recordó acerca del momento en que lo llamó Víctor Brizuela.

“Aprendí mucho en el camino. Yo no tuve muchos estudios, pero tuve grandes maestros. Tuve al mejor profesor que se podía pedir. Que un tipo se tome el tiempo de enseñarte y retarte. Brizuela no sólo me enseñó a relatar: me enseñó a comer, a vestirme. Me civilizó”, dijo sobre su relación con el histórico periodista.

Su primer partido relatado en Córdoba fue en la cancha de Racing, donde, tras narrar un gol que el resto de periodistas no vio por la explosión de una bomba en la tribuna, se ganó la aprobación de Brizuela.

"El Bocha" siempre habla de su relación con "La Gringa", la cual, según indicó, confió en él desde un comienzo: “Ella es todo para mí. Junto con mi madre, fueron las personas que confiaron en mí. Yo no tenía futuro y se la jugó por mí. Hice la carrera que hice por ella, para devolvérselo a ella”.

Además, Houriet habló de su 2024, año en el que tuvo que parar la pelota y dejar de relatar por un problema en su corazón. “Hace siete años que me sentía mal. Siempre estaba convencido de que era un problema muscular de la columna. Fui al traumatólogo y me dijo: 'Esto creo que va para cardiología'. Cuando me hacen los estudios del corazón, me sale todo mal”, indicó.

“El dolor físico es feo, pero después vino la recompensa, una muy extraña. Yo me siento querido, pero que las dos hinchadas más antagónicas coreen tu nombre es extraño”, comentó "El Bocha", que recibió grandes muestras de cariño en su vuelta.

“Fue maravilloso, pero aún más maravilloso fue mi familia. Uno sabe que lo quieren, pero es como que viene el escribano y lo certifica. Hay mucha gente que es muy popular fuera de su casa, pero no lo es adentro”, agregó.

“Yo les digo a los chicos: 'No desenchufen. Los arranques no son los soñados'”, cerró "El Bocha".

Entrevista de Sergio Suppo.