El comercio entre Argentina y Brasil creció un 11,4% en marzo de 2025, alcanzando U$S 2.592 millones según un informe de la Cámara Argentina de Comerc

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó en marzo de 2025 la cifra de U$S 2.592 millones, lo que representa un crecimiento del 11,4% con respecto al mismo mes del año anterior, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Además, en comparación con febrero, el comercio bilateral también experimentó un aumento del 4%, reflejando la dinámica positiva en las relaciones comerciales entre ambos países.

Exportaciones argentinas: caída interanual del 17,5%

Las exportaciones argentinas a Brasil en marzo sumaron U$S 1.006 millones, cifras que marcan una disminución del 17,5% en comparación interanual, poniendo fin a una racha de nueve meses consecutivos de crecimiento. Esta caída se atribuye principalmente a la disminución en los envíos de productos como:

Propano y butano licuado

Vehículos para transporte de mercancías

Petróleo crudo y minerales bituminosos

Productos hortícolas frescos

Preparaciones a base de cereales y féculas

Importaciones argentinas desde Brasil: suba del 43,3%

Por otro lado, las importaciones argentinas desde Brasil fueron de U$S 1.586 millones, registrando un notable aumento del 43,3% interanual, impulsado por la llegada de:

Vehículos automóviles de pasajeros y de transporte

Partes y accesorios de vehículos

Cacao y pasta de cacao

Petróleo crudo y minerales bituminosos

Dèficit comercial en aumento

El saldo comercial en marzo resultó negativo para Argentina, con un déficit de U$S 580 millones. En el primer trimestre de 2025, el déficit acumulado alcanzó los U$S 1.291 millones, en contraste con los U$S 76 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Ranking de socios comerciales de Brasil

Argentina se posicionó como el cuarto mayor proveedor de Brasil, detrás de:

China, Hong Kong y Macao: U$S 5.015 millones

Estados Unidos: U$S 3.530 millones

Alemania: U$S 1.506 millones

En términos de compras, Argentina ocupó el tercer lugar detrás de:

China, Hong Kong y Macao: U$S 9.197 millones

Estados Unidos: U$S 3.271 millones

Argentina