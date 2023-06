Una muerte que puso la lupa sobre una financiera

Juan Federico

El martes 23 de mayo, un estruendo sacudió la tranquilidad que a esa hora de la mañana -aún no eran las 10- se percibía al interior del edificio Garden, ubicado sobre calle Ituzaingó al 200, del Centro de la ciudad de Córdoba.

Los guardias del servicio privado de vigilancia pronto comenzaron a descender hacia el primer piso. Ingresaron en el sector de los baños reservados para los propietarios de las oficinas y a simple vista no divisaron nada extraño.

Pero no tardaron en descubrir el drama: sentado en el segundo inodoro estaba ya sin vida el abogado Carlos Alberto Manuele (79). A sus pies, un revólver calibre 22 no dejaba demasiadas dudas sobre qué había sucedido.

Los médicos del servicio de emergencias 107 sólo tuvieron que constatar el deceso.

El fiscal de turno, Rubén Caro, ordenó la autopsia de rigor y tomó la precaución de secuestrar el celular y una computadora de la víctima. No había carta póstuma ni nada que permitiera dilucidar el motivo de semejante desenlace. Tampoco señales de que en ese baño se hubiera producido alguna pelea.

Ante los investigadores, el hijo de la víctima diría después que su padre no lograba superar el fallecimiento de su esposa, ocurrido poco más de un año antes. Pero dijo que él jamás había tenido un arma de fuego. Nadie sabe aún de dónde salió aquel revólver. El caso todavía está caratulado como muerte de etiología dudosa.

Manuele tenía a su nombre las oficinas A y B del sexto piso de ese edificio que alguna vez fue un shopping y hasta sede del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. En el piso 11 funciona la financiera Transnega, de la que sería socio.

Esta firma nunca más abrió las puertas desde su muerte. Si bien se aduce estar en período de duelo, los clientes sospechan. Aseguran que desde diciembre de 2022, esta financiera había comenzado a atrasarse con los compromisos. En los registros del Banco Central figuran cheques rechazados por cerca de 40 millones.

Manuele, aseguran estos clientes, tomaba dólares o euros en calidad de "préstamos", según registraban en un mutuo que firmaban bajo el nombre de la financiera y prometía devoluciones que en los últimos meses alcanzaba un rendimiento mensual de tres por ciento, muy por encima del mercado oficial.

Había préstamos con intereses mensuales o en los que se ofrecía la posibilidad de "capitalizar" en un plazo de seis meses o un año: ir acumulando todos los intereses junto al monto original para generar más ganancia a fin de mes.

Hay clientes que aseguran haber accedido a esta operatoria durante años y que hasta este 2023 nunca habían tenido ningún inconveniente. Pero que ya a principios de año, Manuele había comenzado a retacear los pagos acordados.

Según cuentan, él aducía un supuesto "faltante de dólares" en la plaza financiera local.

Ahora, ante su fallecimiento y la falta de respuestas de la financiera, en las últimas horas, los primeros clientes ya se presentaron Tribunales 2 y radicaron una denuncia penal por presuntas estafas y retención indebida de activos.

Esta causa recayó en la fiscalía de Distrito 1 Turno 3, a cargo de José Mana, quien por estas horas analiza si toma el caso o si lo deriva a otra fiscalía especializada en Delitos Complejos.

En los últimos días, se ha producido un verdadero desfile de clientes por el edificio Garden. Todos se encuentran con la financiera cerrada "por duelo". Aún no se sabe si van a accionar legalmente o no. Varios de ellos, se supone, no quieren revelar los montos que efectivamente habían dejado en manos de Manuele.

Cadena 3 intentó contactarse, sin éxito, con algún representante de la firma.

Se ha detectado que hay otras sociedades anónimas en las que también figuraba Manuele. Una de ellas, figura como propietaria de un edificio de cocheras en barrio General Paz. Los ahorristas también están intentando identificar propiedades y otros bienes, ya que buscan acceder de alguna forma a una reparación económica.

Los abogados que ya han sido consultados les han avisado para que se preparen para una larga y ardua batalla jurídica.

Mientras tanto, no dejan de sorprenderse cuando ahora comienzan a conocer la historia de Manuele.

Entre las décadas de 1970 y 1980 se lo vinculó como uno de los socios de Centro Financiero, una firma que se convirtió en un triste emblema de los manejos financieros turbios en perjuicio del Banco Central. Un engranaje sobre el que se montaron maniobras ilegales de acceso al crédito, con carpetas "fantasmas", bajo una mirada estatal sospechosamente laxa.

Manuele también estuvo detenido en el marco del superproceso por el desfalco del ex Banco Social. Fue en medio de esa causa cuando su celda en el ex-penal de barrio San Martín fue allanada por una sospecha insólita: presos que habían montado una mesa de dinero a través del teléfono público de la cárcel.