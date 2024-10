Buscan a miembro del Surrbac tras el hallazgo de una 4x4 robada

Juan Federico

El fiscal Tomás Casas libró una orden de detención en contra de Mauricio Luna, miembro del poderoso sindicato de la basura de Córdoba, Surrbac, luego de que en su domicilio ubicado en el barrio Miradores de Manantiales se encontrara una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro.

En la vivienda emplazada en esta urbanización que cuenta con accesos controlados y seguridad privada permanente, los agentes policiales secuestraron, también, dos armas de fuego y una fuerte suma de dinero en efectivo, además de documentación en la que figuran los nombres de los principales directivos del sindicato, según apuntaron fuentes judiciales y policiales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso Cadena 3, este miércoles a la tarde, dos agentes de la Patrulla Policial adscriptos al Departamento Motocicletas Sur que estaban realizando tareas preventivas en ese sector de la ciudad, se detuvieron a observar la camioneta Toyota Hilux ubicada en el ingreso de un domicilio ubicado en la manzana 117 de esa urbanización.

Primero, chequearon la patente, pero el sistema no arrojó novedades. Sin embargo, los policías advirtieron que en el parabrisas figuraba otra chapa impresa, por lo que volvieron a consultar y entonces sí descubrieron que la Hilux tenía pedido de secuestro, ya que figuraba denunciada como robada el pasado 23 de septiembre. O sea, se presume que tras ser sustraída le cambiaron la patente original por otra apócrifa.

Ante esta novedad, la fiscalía interviniente ordenó allanar el domicilio con los sabuesos de Sustracción de Automotores. Adentro, según quedó asentado en el expediente judicial, se secuestraron una pistola Bersa 380, siete balas nueve milímetros, un revólver calibre 22 con la numeración limada, más de 800 mil pesos en efectivo, 3.100 dólares y las llaves de varios vehículos, además de otra documentación en la que figuraban los nombres de otros directivos del controvertido gremio de la basura.

No obstante, el dueño de la casa no estaba en ese momento, por lo que no fue detenido. Según ampliaron los informantes, se trataría de Mauricio Luna, quien también forma parte del Surrbac.

Desde hace años, la cúpula del Surrbac, con Mauricio Saillén y Pascual Catrambone a la cabeza, afrontan diversas investigaciones judiciales. Esta semana, tras un controvertido debate, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba rechazó que el ofrecimiento de los gremialistas para abonar más de 800 mil dólares para evitar uno de los juicios en su contra. Nunca aclararon el origen de semejante fortuna.

Además, el Surrbac figura como socio de la Municipalidad de Córdoba y de otros municipios en la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor).