De dónde viene la nafta que usamos todos
El yacimiento petrolífero Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y la cuarta de petróleo.
20/08/2025 | 15:25Redacción Cadena 3
FOTO: La verdadera joya de la corona: la planta de YPF en Vaca Muerta.
Vaca Muerta es una formación geológica en Argentina con vastas reservas de hidrocarburos no convencionales, incluyendo petróleo y gas natural.
Patagonia. Por qué Vaca Muerta lleva ese nombre
El yacimiento petrolífero es una formación geológica de shale situado en la cuenca neuquina? en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
De dónde viene la nafta
Un pozo petrolero no convencional de YPF ubicado en Vaca Muerta es la fuente principal de este combustible.
Un pozo no convencional se refiere a la extracción de petróleo o gas de formaciones rocosas con baja permeabilidad, como shales o arenas compactas, donde los métodos tradicionales de perforación y extracción son ineficaces.
Informe de Fernando Genesir.
Lectura rápida
¿Qué es Vaca Muerta?
Es una formación geológica en Argentina con vastas reservas de hidrocarburos no convencionales.
¿Cuál es su importancia?
Es la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y la cuarta de petróleo.
¿Quién opera en Vaca Muerta?
YPF es una de las principales operadoras en el área.
¿Qué tipo de pozos se utilizan?
Se utilizan pozos no convencionales para la extracción de petróleo o gas de formaciones rocosas con baja permeabilidad.
¿Por qué se considera no convencional?
Porque los métodos tradicionales de perforación y extracción son ineficaces en estas formaciones rocosas.