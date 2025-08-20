De dónde viene la nafta que usamos todos

FOTO: La verdadera joya de la corona: la planta de YPF en Vaca Muerta.

Vaca Muerta es una formación geológica en Argentina con vastas reservas de hidrocarburos no convencionales, incluyendo petróleo y gas natural.

El yacimiento petrolífero Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y la cuarta de petróleo.

De dónde viene la nafta

Un pozo petrolero no convencional de YPF ubicado en Vaca Muerta es la fuente principal de este combustible.

Un pozo no convencional se refiere a la extracción de petróleo o gas de formaciones rocosas con baja permeabilidad, como shales o arenas compactas, donde los métodos tradicionales de perforación y extracción son ineficaces.

Informe de Fernando Genesir.