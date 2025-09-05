James Vowles volvió a llenar de elogios a Colapinto: "Tiene un talento natural"

En el marco del Gran Premio de Italia, James Vowles volvió a destacar públicamente las cualidades de Franco Colapinto, el piloto argentino que debutó en la Fórmula 1 en 2024 bajo su conducción en Williams y que hoy compite con Alpine en un contexto desafiante.

El director británico, uno de los grandes defensores del joven de 22 años, remarcó su “talento natural” y su capacidad para afrontar la presión, pese a las limitaciones del monoplaza que conduce actualmente. “Lo que veo en él es esta tenacidad y empuje. Hay tanto talento natural en Franco que, incluso si a veces no tuvo los sistemas adecuados, puede rendir mucho más. Lo hace con esta pasión que también reconozco como la pasión argentina. Eso es lo que me gusta de él”, aseguró en una entrevista con Fox Sports.

Humildad y fortaleza desde sus inicios

Vowles recordó que el argentino ya se había destacado en las categorías formativas por su actitud: “Es humilde, reconoce dónde no es fuerte. Habla de ello muy abiertamente, no lo esconde. Y para nosotros, lo notamos en la Fórmula 2”.

Al repasar su primer gran paso en la F1, el GP de Gran Bretaña 2024, el jefe de Williams relató la charla previa: “La conversación fue muy sencilla: ‘esta podría ser la primera y la última vez que conduzcas un coche de Fórmula 1, pero disfrútalo. No hay presión sobre ti’. Ese día se relajó, se metió en el momento y terminó a una décima y media de Alex Albon en su primera experiencia. Eso es extraordinario”.

Un presente cargado de presión

Hoy, en Alpine, Colapinto debe convivir con un panorama mucho más complejo. “Está luchando por su asiento la mayoría de las semanas. Para un piloto eso es muy difícil porque no tienes tiempo para invertir en ti mismo. Pero esa también es la Fórmula 1: veinte campeones luchando entre sí”, sostuvo Vowles, en referencia a la falta de margen que atraviesa el argentino.

El británico destacó que, a diferencia de su paso por Williams —cuando sabía que su ciclo terminaría al final de la temporada—, ahora Colapinto debe demostrar en cada fin de semana que merece estar en la categoría.

Un aniversario especial

Finalmente, Vowles reveló un detalle íntimo de su vínculo con el piloto albiceleste: “Nos hemos estado enviando mensajes esta semana porque se cumplió un año desde que lo puse en el coche en Monza. Lo que vi en Franco es que se está sintiendo cómodo con esa presión. Acepta que es parte de la vida, pero intenta controlar lo que pueda de ella”.

El recuerdo alude al 1° de septiembre de 2024, cuando Colapinto debutó oficialmente en la Fórmula 1 en el circuito italiano, logrando un 12° puesto que ilusionó a todo el automovilismo argentino.