Así fue el trompo de Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Italia
El estonio no pudo redondear una buena actuación y terminó último.
05/09/2025 | 10:31Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
FOTO: Aron no se pudo lucir en Monza.
El piloto estonio Paul Aron, quien reemplazó al argentino Franco Colapinto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia debido a la obligación de cederle el monoplaza a un rookie en al menos dos sesiones al año, asustó a todos al protagonizar un trompo en el Autódromo Nacional de Monza.
Aron, quien buscaba aprovechar la oportunidad para demostrar que está a la altura de la categoría, pisó el pasto antes de su entrada a la curva cuatro y esto provocó que realizara un trompo, aunque no tuvo mayores consecuencias.
El estonio no pudo redondear una buena actuación, ya que terminó último y a dos segundos del líder, el británico Lewis Hamilton.
???? | Paul Aron, el flamante remplazo de Franco Colapinto, ya se encuentra tirando magia con el Alpine. ??????pic.twitter.com/DwA99KEY1H— Max Argento ???? (@MaxArgento33) September 5, 2025
Lectura rápida
¿Quién es Paul Aron? Paul Aron es un piloto estonio que reemplazó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
¿Qué ocurrió en la práctica libre? Protagonizó un trompo al pisar el pasto antes de la curva cuatro.
¿Cómo le fue a Paul Aron? Terminó último y a dos segundos del líder Lewis Hamilton.
¿Dónde ocurrió el hecho? En el Autódromo Nacional de Monza.
¿Por qué reemplazó a Colapinto? Por la obligación de ceder el monoplaza a un rookie al menos dos veces al año.
[Fuente: Noticias Argentinas]