Así fue el trompo de Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Italia

El piloto estonio Paul Aron, quien reemplazó al argentino Franco Colapinto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia debido a la obligación de cederle el monoplaza a un rookie en al menos dos sesiones al año, asustó a todos al protagonizar un trompo en el Autódromo Nacional de Monza.

Aron, quien buscaba aprovechar la oportunidad para demostrar que está a la altura de la categoría, pisó el pasto antes de su entrada a la curva cuatro y esto provocó que realizara un trompo, aunque no tuvo mayores consecuencias.

El estonio no pudo redondear una buena actuación, ya que terminó último y a dos segundos del líder, el británico Lewis Hamilton.

/Inicio Código Embebido/

???? | Paul Aron, el flamante remplazo de Franco Colapinto, ya se encuentra tirando magia con el Alpine. ??????pic.twitter.com/DwA99KEY1H — Max Argento ???? (@MaxArgento33) September 5, 2025

/Fin Código Embebido/