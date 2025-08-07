El CEO de Renault se expresó sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

En un momento de incertidumbre para Alpine en la Fórmula 1, el nuevo CEO de Renault, François Provost, salió al cruce de los rumores sobre una posible venta del equipo y ratificó con firmeza su compromiso con la escudería.

"La Fórmula 1 forma parte de nuestra estrategia central para Alpine y no tengo intención de cambiarlo", aseguró el directivo, cortando de raíz las especulaciones que han rondado a la escudería de Enstone en los últimos meses.

Alpine atraviesa un período turbulento, marcado por una primera mitad de la temporada 2025 que lo ha dejado en el último puesto del Campeonato de Constructores, con apenas 20 puntos sumados por Pierre Gasly y el novato Franco Colapinto.

La brecha de 15 puntos con Haas, noveno en la clasificación, refleja las dificultades del equipo, que además ha enfrentado una serie de salidas en su cúpula dirigencial y resultados deportivos decepcionantes. A esto se sumó la reciente renuncia de Luca de Meo como CEO de Renault, quien asumió un nuevo rol en el Grupo Kering, alimentando aún más las dudas sobre el futuro de Alpine.

En este contexto, los rumores sobre una posible venta del 76% de las acciones que Renault posee en el equipo cobraron fuerza. Incluso se especuló con la posibilidad de que Christian Horner, exjefe de Red Bull, liderara un grupo inversor junto al histórico Bernie Ecclestone para adquirir la escudería.

Sin embargo, Provost, quien asumió la presidencia de Renault el 30 de julio tras 23 años en la compañía, fue categórico al descartar cualquier operación de este tipo. "La prioridad absoluta del equipo de Fórmula 1 es el rendimiento, mejorarlo este año y, por supuesto, triunfar en 2026 con el nuevo coche", enfatizó Provost.

La designación de Provost, respaldada por De Meo como su sucesor natural, refuerza una línea de continuidad en la estrategia de Renault, tanto en la industria automotriz como en el ámbito deportivo.

Un cambio estratégico significativo para Alpine será el abandono de sus motores propios a partir de 2026, cuando pasará a ser cliente de Mercedes. Esta decisión, impulsada por el asesor ejecutivo Flavio Briatore y acompañada por el cierre de la planta de Viry-Chatillon, responde a la necesidad de reducir costos y mejorar la competitividad frente a rivales que han marcado la pauta en la categoría.

La medida, aunque controvertida, es vista como un paso necesario para cerrar la brecha de rendimiento y posicionar a Alpine para el nuevo ciclo reglamentario de la Fórmula 1.