En Inglaterra aseguran que Colapinto tiene asegurado su lugar en Alpine en 2025

Según una reciente publicación del medio inglés Planet F1, Franco Colapinto tiene garantizado su asiento en el equipo Alpine hasta el final de la temporada 2025, disipando los rumores que sugerían un posible reemplazo en la segunda mitad del campeonato.

El pilarense, quien debutó en la máxima categoría el año pasado como reemplazo de Logan Sargeant en Williams, regresó a la parrilla este año con Alpine, ocupando el lugar del novato australiano Jack Doohan.

Sin embargo, su rendimiento en las primeras ocho carreras de la temporada no ha sido el esperado. Con dos 13º puestos en Mónaco y Canadá como mejores resultados, el argentino aún no ha sumado puntos, en contraste con los 20 puntos que su compañero de equipo, Pierre Gasly, ha aportado al equipo, incluyendo un destacado sexto lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Qué dicen desde Inglaterra

Los rumores que vinculaban al piloto de reserva de Mercedes, Valtteri Bottas, como posible sustituto fueron desmentidos por fuentes cercanas al equipo, según Planet F1. Estas fuentes aseguran que no hay planes inmediatos para un cambio, y Colapinto tendrá la oportunidad de demostrar su talento en las carreras restantes.

No obstante, fuentes citadas por el medio inglés aclararon que si no logra encontrar ritmo y consistencia en la segunda mitad de la temporada, el equipo podría considerar un cambio en las últimas carreras, con el piloto de reserva Paul Aron como posible candidato.

Aron, quien ya ha participado en sesiones de FP1 con Sauber, sería una opción en caso de un "fracaso total" por parte de Colapinto, aunque este escenario parece poco probable por ahora.

Con Alpine ubicado en la décima posición del campeonato de constructores, a 15 puntos de Haas, el equipo espera que Colapinto pueda empezar a contribuir con resultados sólidos. La temporada 2025 aún tiene mucho por ofrecer, y todas las miradas estarán puestas en el joven argentino, quien tiene ante sí una oportunidad dorada para consolidarse en la Fórmula 1 y asegurar su futuro con Alpine para 2026.

