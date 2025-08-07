En Inglaterra aseguran que Colapinto tiene asegurado su lugar en Alpine en 2025
Una publicación del medio inglés Planet F1 disipó los rumores que sugerían un posible reemplazo en la segunda mitad del campeonato.
07/08/2025 | 15:13Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto vestido de Alpine.
Según una reciente publicación del medio inglés Planet F1, Franco Colapinto tiene garantizado su asiento en el equipo Alpine hasta el final de la temporada 2025, disipando los rumores que sugerían un posible reemplazo en la segunda mitad del campeonato.
El pilarense, quien debutó en la máxima categoría el año pasado como reemplazo de Logan Sargeant en Williams, regresó a la parrilla este año con Alpine, ocupando el lugar del novato australiano Jack Doohan.
Sin embargo, su rendimiento en las primeras ocho carreras de la temporada no ha sido el esperado. Con dos 13º puestos en Mónaco y Canadá como mejores resultados, el argentino aún no ha sumado puntos, en contraste con los 20 puntos que su compañero de equipo, Pierre Gasly, ha aportado al equipo, incluyendo un destacado sexto lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña.
/Inicio Código Embebido/
F1 2025. Se conoció la causa del accidente de Colapinto durante las pruebas en Hungría
Durante la segunda jornada de pruebas en Hungaroring, el argentino despistó en la curva 11.
/Fin Código Embebido/
Qué dicen desde Inglaterra
Los rumores que vinculaban al piloto de reserva de Mercedes, Valtteri Bottas, como posible sustituto fueron desmentidos por fuentes cercanas al equipo, según Planet F1. Estas fuentes aseguran que no hay planes inmediatos para un cambio, y Colapinto tendrá la oportunidad de demostrar su talento en las carreras restantes.
No obstante, fuentes citadas por el medio inglés aclararon que si no logra encontrar ritmo y consistencia en la segunda mitad de la temporada, el equipo podría considerar un cambio en las últimas carreras, con el piloto de reserva Paul Aron como posible candidato.
Aron, quien ya ha participado en sesiones de FP1 con Sauber, sería una opción en caso de un "fracaso total" por parte de Colapinto, aunque este escenario parece poco probable por ahora.
Con Alpine ubicado en la décima posición del campeonato de constructores, a 15 puntos de Haas, el equipo espera que Colapinto pueda empezar a contribuir con resultados sólidos. La temporada 2025 aún tiene mucho por ofrecer, y todas las miradas estarán puestas en el joven argentino, quien tiene ante sí una oportunidad dorada para consolidarse en la Fórmula 1 y asegurar su futuro con Alpine para 2026.
/Inicio Código Embebido/
Fallos mecánicos. Alpine investigará las paradas lentas en boxes de Colapinto en Hungría
El piloto argentino sufrió largas paradas que perjudicaron su actuación.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Quién tiene garantizado su asiento en el equipo Alpine? Franco Colapinto tiene garantizado su asiento en el equipo Alpine hasta el final de la temporada 2025.
¿Qué resultados ha obtenido Colapinto en la temporada? Su mejor resultado ha sido un 13º puesto en Mónaco y Canadá, sin sumar puntos hasta ahora.
¿Qué dicen las fuentes sobre su posible reemplazo? Las fuentes desmienten rumores sobre Valtteri Bottas como sustituto y afirman que no hay planes inmediatos para un cambio.
¿Quién podría ser considerado como reemplazo en caso de necesidad? Paul Aron podría ser considerado si Colapinto no mejora su rendimiento en la segunda mitad de la temporada.
¿Cuál es la posición actual de Alpine en el campeonato? Alpine se encuentra en la décima posición del campeonato de constructores, a 15 puntos de Haas.