Calhanoglu le respondió a Lautaro y explotó la interna en el Inter

El futbolista turco del Inter de Milán, Hakan Calhanoglu, manifestó que “un líder no busca culpables” al referirse a las declaraciones del capitán argentino Lautaro Martínez, tras la reciente eliminación del Mundial de Clubes de la FIFA a manos del Fluminense de Brasil.

Este lunes, el Inter de Milán sufrió una derrota de 2-0 ante el Fluminense y quedó fuera del Mundial de Clubes de la FIFA, en octavos de final. Tras esta caída, Lautaro Martínez realizó fuertes comentarios dirigidos a aquellos compañeros que no deseen estar en el equipo: "Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado".

Posteriormente, el presidente del club respondió a las palabras de Martínez, aludiendo específicamente al turco Hakan Calhanoglu, quien este martes compartió sus reflexiones en redes sociales tras la eliminación del Inter. "Después de la lesión sufrida en la final de la Liga de Campeones, decidí ir a Estados Unidos de todos modos. Estar allí, incluso sin jugar, era importante para mí. Quería estar cerca del grupo, brindar mi apoyo. Lamentablemente, sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico fue claro: un desgarro muscular. Por ello, no pude jugar. Nada más", afirmó.

"Ayer perdimos. Y me dolió. Lo viví con tristeza, no solo como futbolista, sino como alguien que verdaderamente se preocupa por este equipo. A pesar de la lesión, justo después del pitido final, llamé a algunos de mis compañeros para ofrecerles mi apoyo. Si realmente te importa, eso es lo que haces. Sin embargo, lo que más me impactó fueron las palabras que siguieron. Expresiones duras. Frases que dividen, no unifican", agregó.

Calhanoglu no se quedó callado y apuntó indirectamente hacia el capitán argentino: "A lo largo de mi carrera nunca he buscado excusas. Siempre he recogido mis responsabilidades. En momentos difíciles, siempre he tratado de ser un soporte, no con palabras, sino con acciones. Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto debe ser recíproco".

"Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he expresado que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy atractivas, pero opté por quedarme. Porque comprendo lo que simboliza esta camiseta. Mis decisiones hablan por sí solas. Aprendí que el verdadero líder es el que se encuentra al lado de sus compañeros, no el que busca culpables cuando es más sencillo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que he dado todo cada día", concluyó.