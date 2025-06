Fluminense dio el batacazo, venció al Inter y avanzó a cuartos de final

Fluminense dio el batacazo, venció al Inter de Milán y se metió en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025

El partido que se disputó en el Bank of America Stadium terminó 2-0 para los brasileños gracias a los goles de Germán Cano y Hércules.

El delantero argentino Germán Cano, a los cuatro minutos de la primera parte, y el mediocampista Hércules, a los 48 minutos del segundo tiempo, marcaron los goles del equipo dirigido por Renato Gaúcho, que se metió entre los ocho mejores del certamen.

El encuentro comenzó con intensidad y, en su primer ataque, Fluminense golpeó rápido. Jhon Arias envió un centro preciso al corazón del área, donde Germán Cano se anticipó de cabeza para abrir el marcador y marcar el 1 a 0 parcial a los 4 minutos.

Inter respondió con aproximaciones, como un remate de Federico Dimarco a los 11 minutos que exigió al arquero brasileño y otra chance de cabeza de Lautaro Martínez bajada para Stefan De Vrij, quien desperdició una oportunidad clara abajo del arco.

90+3' HÉRCULEEEEEEEEEEEEEES! ??



Fluzão strike in extra time to make it 2-0! ????



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/NnmUD2lQFM