Barrio Pablo Escobar, el basural que hoy es un jardín de infantes

Ramiro Porchietti

En 1984, en la Medellín dominada por el narcotráfico, Pablo Escobar hizo construir cuatrocientas casas y se las regaló a familias que vivían en Moravia, un antiguo basural. Ese barrio, el de las casas que pagó el capo narco, aún hoy lleva su nombre. “Aquí se respira paz”, dice el mural característico que da la bienvenida, mientras, a metros de allí, funciona desde el año pasado "Renacer", el jardín maternal que se erigió como la primera intervención del Estado allí tras varias décadas.

Inicialmente conocido como “Medellín sin tugurios”, el barrio Pablo Escobar se generó con dinero vinculado al narcotráfico y Escobar dio “casas gratis” a quienes poblaban un sector con condiciones de vida más que precarias. Fue construido sobre uno de los márgenes de la ciudad, sin la autorización de las autoridades colombianas, que ordenaron la demolición de las casas. Pese a esto, el lugar se pobló y hoy cuenta con más de 16.000 habitantes, algunos ubicados hasta en edificios y casas de varias plantas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El barrio Pablo Escobar existe porque hubo un man muy bueno aquí en Medellín, que construyó este barrio”, introduce Wberney Zabala Miranda, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio.

"¿Se lo sigue considerando bueno?", se inquiere. “Es que aquí en el barrio era muy bueno. Ante mucha gente, era muy malo. El que dice que era bueno tiene razón, porque le dio casa, y el que dice que fue malo, también, porque fue víctima de los carrobombas. Es una realidad que existe en Medellín. A la historia no hay que cambiarla, sino que hay que decirla como ocurrió”, agrega Wberney.

La historia hoy marca que, tras años de que el Estado no ingrese al lugar, en 2011, la Alcaldía de Medellín inició el proceso de legalización de la invasión, después de dos décadas de no ser reconocidos. Aún hoy, si uno busca en un mapa digital, el barrio no figura como tal.

Renacer, el jardín maternal que busca cambiar el futuro del barrio

En agosto del año pasado, se inauguró el Jardín de Buen Comienzo “Renacer de Buenos Aires”, que recibe su nombre ya que el barrio está emplazado en la Comuna 9 del mismo nombre. “Antes, este lugar era un basurero. Ahora, al barrio se le ha dado otra mirada, tanto desde el mismo barrio, como desde quienes vienen a visitarlo”, narra Diana Sánchez López, psicóloga y coordinadora del jardín desde inicios de 2023.

A "Renacer" asisten, al día de hoy, 270 niños y niñas de entre 0 y 5 años. Son tres pisos, que contrastan con la fisonomía del barrio, y tiene a más de 30 personas trabajando día a día, en un espacio que se divide en salas según edades y áreas de recreación y vivero comunitario, entre otros sitios, pensado para las infancias.

“Es un reto, porque es un espacio nuevo en la comunidad y apenas nos estamos dando a conocer. Hicimos todo un proceso de priorización y focalización, de búsqueda de niños y niñas que cumplieran el rango de edad. Hacemos búsquedas puerta a puerta, porque también hay personas que no conocen lo que se hace acá”, agrega Sánchez López.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con un cupo máximo de 300 niños, el pasado año terminaron con la mitad cubierta. Hoy ya son más de 270 y esperan un grupo más para completar así las instalaciones, aunque desde el barrio ya ansían una ampliación. “En este mural se ve a los bandidos que trabajaban con Pablo Escobar: es lo que tenemos para mostrar. Lo que esperamos es que, de acá a 20 años, con la construcción del jardín, van a salir jóvenes formados que le sirvan a la sociedad. Aspiramos para esa época a cambiar la foto de los bandidos de Pablo por la de la gente que va a salir del barrio”, dice Wberney al pie del mural de Escobar.

“A las familias, se les brindó un espacio para elegir el nombre del jardín. Ellas mismas decidieron ese nombre, porque le iba a permitir al barrio renacer de toda esa historia tan violenta y conflictiva que estigmatizaba a la comunidad”, añade la coordinadora del espacio.

En cuanto a las problemáticas del lugar, Sánchez López señala que hay “muchos factores de riesgo, pero también protectores en la familia”. “Se sigue viendo mucho el consumo de sustancias psicoactivas, se ve cómo plantan en los jardines de las casas algunas sustancias. Hay violencia social e intrafamiliar, pero las familias saben de esos problemas y protegen a los niños y las niñas”, concluye.