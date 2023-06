Juez prometió el desembarco de fuerzas federales para combatir el narcotráfico

A cinco días de las elecciones en la provincia de Córdoba, el candidato a gobernador Luis Juez visitó los estudios de Cadena 3 y criticó en duros términos a las distintas gestiones de José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

También habló de la inseguridad y prometió el arribo de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico. Cuestionó la falta de formación de la Policía y sostuvo que en el Ministerio de Producción podría haber una persona vinculada a la agrupación agropecuaria Cartez.

El candidato mantuvo su convicción de "cambiar la realidad política y social de la provincia".

Son 25 años de gobierno. Somos fáciles de juzgar las conductas de Gildo Insfrán y en Córdoba hace 25 años que gobierna el peronismo

"Hemos armado un gran equipo con mucho compromiso. Si elijo a una persona para que ocupe el Ministerio de Producción, lo voy a nombrar porque es algo que ya tengo hablado hace un año. Puede ser alguien de Cartez", agregó Juez. Sin embargo, evitó precisar nombres.

Juez consideró que el Gobierno provincial "ha saturado a la gente con la campaña, relegando temas prioritarios como la salud y la seguridad. La gente tiene pánico en la calle, escuchan los escapes de las motos y comienza a temblar. No se puede vivir así".

Para combatir la inseguridad, Juez propuso despolitizar a la Policía. "Hay que dotarla de herramientas necesarias y sumar la presencia de Gendarmería en la provincia para combatir el narcotráfico. Necesitamos recuperar la seguridad. La autoridad no deviene del grito, sino de cómo te imponés por tu conducta ética", manifestó Juez a Cadena 3.

Y añadió: "Hoy no hay autoridad. La Policía se siente manoseada, no tiene prestigio y no tiene herramientas. No los forman, fíjate lo que pasó con la sentencia de Valentino Blas Correas. Dice que el Estado no puede formar a la autoridad policial de esta forma".

Juez recordó que hace años no se habla de la inseguridad en público: "En el último debate que organizó Cadena 3, La Voz del Interior y Canal 12 fue el último que se hizo en la provincia de Córdoba, en 2007. Nunca más se habló de la inseguridad en público desde entonces".

Si Córdoba no es parte del cambio nacional, se va a 'conurbanizar' la provincia en concepto de pobreza y marginalidad. La provincia tiene que ser parte de una locomotora que empuje en serio y no como en los últimos 25 años









También le apuntó a la falta de apoyo al sector productivo provincial. "En Córdoba, todos los productores porcinos exportan a China. Y necesitan un centro de la política", enfatizó. "El poder en Córdoba está loteado por el peronismo".

Respecto a la gestión de la administración pública, Juez propuso reducir de 18 a nueve ministerios, con la intención de promover "una gestión más eficiente y austera". "La austeridad no tiene por qué ser mala palabra. Tenemos que imponer un criterio austero y transparente en el manejo de los recursos públicos", precisó.

Además sugirió "revitalizar" la educación, con un plan para que los niños regresen a la escuela. "La educación tiene que ser el pilar central de la gestión. Los populismos te quieren poco instruido. Necesitamos que la educación sea el músculo más importante", enfatizó.

El candidato de Juntos por el Cambio prometió revisar la situación de los jubilados. "Les robaron el 82% móvil. Vamos a ir con una auditoría con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) porque la caja está intervenida hace 28 años. A los jubilados les robaron y nosotros les vamos a restituir sin desfinanciar el presupuesto", aseguró.

Respecto a las acusaciones de haber incrementado personal en la Municipalidad durante su gestión, entre 2003 y 2007, Juez rechazó los señalamientos: "Es todo mentira. A esta altura del partido estoy viejo para escuchar esto. Yo no firmé convenios colectivos, son los que estaban. O los cumplía o no. Yo me manejé con total austeridad en mi paso por la Municipalidad de Córdoba. Fui honesto a los 40 y más ahora a los 60 años".

Finalmente, Juez se dirigió directamente a los votantes, animándolos a optar por "el cambio y la esperanza".

"A la gente le digo que hagamos un esfuerzo. Hace 25 años que no quieren soltar el hueso en Córdoba. Las cosas pueden ser distintas, que en un hospital te atiendan. La vida me dio la posibilidad de tener una cuota de esperanza todos los días. Esto puede ser distinto, necesitamos transparencia y valores. Esa oportunidad la tenemos este domingo", agregó.

"Estoy convencido que voy a ganar el domingo, voy a ser el gobernador", aseguró.

Entrevista de "Siempre Juntos".