Una pareja argentina adoptó a dos niños de Haití en medio de la ola de violencia

José y Gabriela, una pareja argentina que llevaba años casada, siempre soñó con agrandar su familia, pero diversas circunstancias los llevaron a postergar ese deseo. Todo cambió tras un viaje a África que reavivó en ellos, sin necesidad de palabras, la convicción de convertirse en padres a través de una adopción internacional.

Tras investigar y conocer a alguien que había adoptado en Haití, decidieron emprender un camino lleno de desafíos. Con el apoyo de un orfanato y la ONG HiHaiti de Puerto Príncipe, iniciaron un proceso que los llevaría a formar la familia que tanto anhelaban, aunque no sin enfrentar una verdadera odisea.

El viaje los llevó a la capital haitiana, un país que, según la ONU, está al borde del colapso por la violencia de grupos armados. Aterrizaron en helicóptero en un campo de golf reservado para diplomáticos, la única zona segura frente a los disparos de pandillas que se cobraron miles de vidas.

Según datos de la ONU, solo en 2025 se registraron más de 4.000 asesinatos en Haití, incluidos 465 menores y mujeres, un 24% más que el año anterior, lo que explica la inexistencia de adopciones internas.

La sobrina de la pareja decidió compartir esta experiencia en TikTok, bajo el usuario @zacybibi_, publicando videos que narran la adopción de Zac y Bibi, de 5 y 7 años. Los posteos se viralizaron, acumulando miles de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios, visibilizando una realidad poco conocida y el amor inquebrantable de esta familia.

Gabriela y José compartieron en diálogo con Cadena 3 esta conmovedora historia de adopción internacional que conecta a Haití y Argentina. La pareja adoptó a los niños en medio de la grave crisis humanitaria que vive Haití, un país donde el 85% de la capital, Puerto Príncipe, está controlado por pandillas.

Explicaron que la decisión de adoptar surge tras un viaje a África, donde la pareja se encontró con una madre que había adoptado a una niña de Haití. "Nos conectó con una ONG que ayuda a dos escuelas y al orfanato de donde son Zac y Bibi", indicó la pareja a esta emisora.

El proceso de adopción se extendió por más de cinco años, marcado por la incertidumbre y la inseguridad en Haití. "Hubo meses de incertidumbre en donde las instituciones que nos ayudaban con los trámites cerraban porque no podían llegar por tema de seguridad", relataron.

El encuentro con los niños fue un momento cargado de emociones. "Decidimos dar el espacio, abrir los brazos y vinieron corriendo los dos. El llanto fue inevitable, pero el abrazo fue hermoso", recordaron.

Tras su llegada a Argentina, Zac y Bibi enfrentan el desafío de adaptarse a un nuevo idioma y cultura. "Todo era un descubrimiento para ellos. El primer desayuno fue un descontrol en casa", aseguraron Gabriela y José.

La pareja se esfuerza por mantener las raíces de los niños. "Estamos hablando de su país, de su gente, recordando cosas del orfanato", explicaron. Además, remarcaron la importancia de dar a conocer la difícil situación de muchos niños en Haití.

Gabriela expresó una profunda reflexión sobre la adopción: "No me siento orgullosa de tener que sacar a dos niños de un país devastado, pero tampoco me voy a quedar de brazos cruzados". La pareja encontró en Zac y Bibi un sentido renovado en sus vidas. "Ellos nos dieron vida en casa, nos faltaba algo", concluyó la pareja.

Entrevista de Carolina Amoroso.