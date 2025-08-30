"Pebbling": la nueva tendencia afectiva que mejora nuestros vínculos cotidianos

El pebbling es una tendencia que está ganando popularidad en las redes sociales y que rescata la importancia de los pequeños detalles en nuestras relaciones. Este concepto, inspirado en el comportamiento de los pingüinos gentú, busca fortalecer los lazos afectivos a través de gestos cotidianos, intencionados y significativos.

El término "pebbling" proviene de la palabra inglesa pebble (piedrita), en referencia a la costumbre de los pingüinos gentoo, que recolectan y ofrecen guijarros a sus parejas como un gesto de afecto y compromiso durante el cortejo. Esta práctica natural se trasladó al ámbito humano para describir acciones pequeñas, pero cargadas de intención, como enviar una canción, una foto, un mensaje o dejar un chocolate, con el objetivo de decir "estoy pensando en vos".

Verónica Dobronich es especialista en inteligencia emocional, liderazgo y gestión del cambio. En diálogo con Cadena 3, explicó que el pebbling no se limita a las relaciones de pareja, sino que puede aplicarse a amigos, familiares o compañeros de trabajo. "Es una forma moderna de comunicarse, especialmente en un mundo digital, donde estos pequeños gestos se convierten en una vía íntima de conexión", afirmó.

La especialista destacó que esta tendencia, aunque popularizada por los más jóvenes en redes sociales, no busca reemplazar la comunicación profunda, sino complementarla. "Es un condimento más que fortalece la cercanía emocional y evita que nos demos por sentados en las relaciones", agregó. En un contexto marcado por la desconexión digital y la crispación cotidiana, el pebbling se presenta como una práctica que fomenta la construcción de puentes y el cuidado de los vínculos.

"Son gestos que no requieren grandes gastos, sino intención y acción. Es una manera de estar conectados desde lo humano", concluyó Dobronich, celebrando una tendencia que, aunque lleva un nombre en inglés, rescata una sabiduría universal: la de atender al otro con pequeños actos que refuerzan el cariño y la cercanía.

Informe de Verónica Maslup.