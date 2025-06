Padres bajo presión: entre la exigencia social, las pantallas y los límites

En un mundo cada vez más demandante, ser padre o madre se ha vuelto una tarea que exige más tiempo, más energía y, sobre todo, más contención emocional. Lejos de tratarse solo de una cuestión de voluntad o “ganas de estar”, las condiciones de crianza actuales están marcadas por múltiples tensiones: la omnipresencia de las pantallas, el ideal inalcanzable de la maternidad/paternidad “perfecta” que circula en redes sociales, y una vida cotidiana atravesada por exigencias laborales y sociales que muchas veces dejan poco margen para el vínculo con los hijos.

Así lo plantea Josefina Saiz Finzi, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina y especialista en crianza de niños pequeños y adolescentes, quien advierte sobre una figura creciente en el imaginario contemporáneo: los “padres de cristal”. “No son padres que abandonan —aclara—, sino padres que se sienten sobrepasados, frágiles ante la complejidad del rol y ante modelos que muchas veces los alejan de su propia experiencia y sensibilidad.”

Entre la exigencia y el vínculo perdido

“Hoy tenemos una vida exigida, donde la idea de éxito lo invade todo —afirma Saiz Finzi—, incluso la crianza. En esa lógica, los padres muchas veces se desconectan del vínculo real con sus hijos porque intentan responder a un ideal o hacer lo que otros dicen que hay que hacer”.

La especialista señala que muchos padres y madres sienten que deben hacerlo todo solos, sin red de apoyo, con la creencia de que cualquier error los pone en falta. “Esto genera agotamiento. Pero no sólo en las prácticas concretas, sino en las ideas que sostienen esas prácticas. Ideas que muchas veces derivan en actitudes exageradas o desconectadas de lo que los niños realmente necesitan”.

Pantallas, berrinches y silencios

Entre las principales consultas que recibe en su práctica, Josefina menciona dos tópicos que se repiten: los límites frente al uso de pantallas y las reacciones emocionales de los niños, como los berrinches. “Los padres se enfrentan a conductas que no entienden, pero a veces tampoco hay tiempo para observar qué está pasando realmente. Entonces el problema no es solo que el niño llora o se enoja, sino que no hay un adulto disponible para acompañar ese momento”.

Para Saiz Finzi, muchas de estas manifestaciones responden a un vínculo desdibujado, a una ausencia de presencia real: “No es que los niños son malos o están mal criados, es que muchas veces están pidiendo algo que no se les está dando, y no saben cómo pedirlo”.

El desafío de marcar límites sin miedo a la autoridad

Uno de los grandes dilemas actuales es cómo ejercer la autoridad sin caer en formas autoritarias. “Muchos padres temen que poner límites sea ser duros, cuando en realidad el límite es un acto de amor —enfatiza—. Es decir: ‘te quiero, y por eso no puedo dejarte volver todas las noches de una salida en estas condiciones’. La autoridad no es la imposición ciega, sino una guía. Es ese faro que ayuda al niño a saber por dónde ir”.

Redes sociales y modelos ajenos

Otro factor que complejiza la tarea de criar son las redes sociales. Según la especialista, muchas madres y padres se sienten interpelados por lo que ven en internet: otros modelos de crianza, otras formas de hacer, y una presión constante por cumplir con lo que “se debe hacer”. “Eso genera más ansiedad. El problema no es consultar, sino perder el eje de uno mismo. Los padres terminan tomando modelos ajenos a su historia, a su dinámica familiar, y eso suele frustrar”.

Sin embargo, para Josefina hay lugar para el optimismo. “Veo en las consultas un interés genuino por cambiar, por mejorar el vínculo con los hijos. No estamos ante padres indiferentes o rotos, como a veces se dice. Estamos ante adultos que quieren hacer las cosas bien, pero que necesitan espacios de reflexión y acompañamiento.”

Reivindicar la figura del padre

Para cerrar, Saiz Finzi propone una mirada más amable: “No son padres de cristal, frágiles que se quiebran ante el menor golpe. Son padres en transformación, que buscan respuestas y que también se animan a cuestionar los mandatos. La clave está en volver al contacto, en estar disponibles emocionalmente, en dejar de tercerizar la crianza y recuperar el vínculo real, aunque eso implique equivocarse”.

Desde la Asociación Psicoanalítica Argentina, Saiz Finzi invita a participar de talleres y espacios de encuentro que ofrecen herramientas para acompañar estas nuevas formas de paternidad y maternidad. “Porque la crianza, como la infancia, también puede ser un momento feliz”, concluye.

Entrevista de Carolina Amoroso