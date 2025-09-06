Llega Cultura en Juego: Rosario celebra el universo de los juegos de mesa

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura, presenta una nueva edición de Cultura en Juego, el encuentro que reúne a la comunidad lúdica local y nacional. Será este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, desde las 14, en el Galpón 11 (Estévez Boero 980) y el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), con entrada libre y gratuita.

Organizado junto al Club de Juegos Rosario, el evento invita tanto a fanáticos de los juegos de mesa, cartas y rol como a quienes quieran descubrir este mundo por primera vez. Para ello, voluntarios capacitados estarán disponibles para enseñar y guiar partidas, garantizando una experiencia accesible y divertida para todas las edades.

La propuesta incluye una ludoteca con más de 200 títulos modernos, Eurogames, Party Games y juegos familiares, además de clásicos como ajedrez, go, backgammon, scrabble, othello y subbuteo, presentados por los clubes locales que los promueven. También habrá un espacio educativo con la participación de la Universidad Nacional de Rosario y otras instituciones, que mostrarán cómo el juego puede ser una herramienta pedagógica en el aula.

Franco Toffoli, fundador del Club de Juego Rosario y organizador del evento, destacó en Cadena 3 que los juegos son una herramienta útil también en la educación, y señaló que el evento no solo ofrece diversión, sino también la oportunidad de participar en talleres y conocer el proceso de creación de juegos.

"Van a venir diseñadores de todo el país a mostrar cuáles son los juegos que están creando", explicó Toffoli. Los asistentes podrán probar estos prototipos y brindar sus opiniones, además de interactuar con los creadores y editoriales presentes.

Entre los juegos clásicos, se incluirán el ajedrez, backgammon y scrabble. Sin embargo, también se presentarán juegos modernos como el catán. Toffoli aseguró que habrá una propuesta muy variada, abarcando desde juegos de rol hasta cartas coleccionables de franquicias populares.

Los amantes del rol tendrán la oportunidad de sumarse a partidas narrativas guiadas por clubes especializados como Sierpes del Sur, La Estación de Rol, El Culto, Punto Rol, The Dungeon Rol Club, Lumen y Xuxuy Rol. Además, se dictará un taller de pintura de miniaturas para dar vida a los personajes.

El sector de cartas coleccionables reunirá propuestas como Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Keyforge, Pokémon, Digimon y One Piece, con torneos, demostraciones y la participación de tiendas especializadas. A su vez, habrá wargames y juegos de miniaturas con escenarios de fantasía, historia y ciencia ficción, de la mano de Rosario Wargames, Heroclix Rosario y Rapsodia Lúdica.

La edición 2025 suma experiencias inmersivas como tres escape rooms que pondrán a prueba ingenio y destreza en carreras contra el tiempo. También habrá sorteos y rifas con premios especiales, así como stands de editoriales y tiendas de todo el país que presentarán las últimas novedades del mercado lúdico.

Entrevista de Verónica Maslup.