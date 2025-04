Federico Wals: "El legado de Francisco es pensar siempre en el otro"

Desde la Plaza de San Pedro, y aún con la emoción a flor de piel, Federico Wals —quien fuera vocero y uno de los colaboradores más cercanos del entonces monseñor Jorge Bergoglio— compartió sus recuerdos y reflexiones tras darle el último adiós al Papa Francisco.

"Acabamos de despedirlo. Se fue como quería, en paz, sin dolor, entre la gente", expresó Federico con una mezcla de tristeza y serenidad. La despedida, contó a Cadena 3, fue un momento de profundo recogimiento, pero también de gratitud: "Pude abrazarlo por última vez y decirle gracias por todo. Sentía que era un último encuentro, aunque no sabía que realmente lo sería".

Wals recordó cómo su vínculo con Bergoglio transformó su vida, desde los primeros encuentros en Buenos Aires hasta su acompañamiento en Roma: "Él siempre me trató igual, sin protocolos, con la cercanía de un abuelo. Nos hacía sentir familia". Aunque Federico no venía originalmente del ámbito eclesiástico, la humanidad y sencillez de Francisco forjaron una relación entrañable que trascendió los roles formales.

Al evocar una imagen imborrable, Federico eligió una escena de ternura: "Me quedo con él dejando que los chicos lo abrazaran y regalándoles caramelos. Esa cercanía con la familia, ese afecto desbordante, era parte de su esencia".

Sobre el legado que deja Francisco, Wals fue claro: "Es estar siempre pensando en el otro, en el que no tiene un plato de comida o un lugar donde dormir. Ese abrazo, esa escucha, esa mirada hacia el que más sufre. Eso es lo que nos deja". Y destacó que ese testimonio no solo conmovió a los católicos, sino también a quienes estaban alejados de la Iglesia: "Gente que quizá no compartía su fe, pero que se sintió acompañada por él".

Finalmente, al hablar del futuro de la Iglesia, Federico expresó su deseo de que el próximo Papa no intente imitarlo, sino que, con su propio carácter, pueda continuar el camino iniciado por Francisco: "Si se logra eso, vamos a seguir por buen camino".

Entrevista de Carolina Amoroso