Mike Tyson perdió por puntos ante el influencer Jake Paul

Jake Paul se impuso por puntos ante Mike Tyson, la leyenda del boxeo y ex campeón de pesos pesados, en la que fue una de las peleas más esperadas del año.

El influencer devenido en boxeador profesional ganó por decisión unánime de los jueces, luego de ocho asaltos de dos minutos en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, Texas.

En los primeros dos rounds se vio a un Tyson, de 58 años, que buscó conectar algunos golpes ante un rival tres décadas más joven.

Jake Paul showing respect to Mike Tyson in the last round pic.twitter.com/OXso184Hcl