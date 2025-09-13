Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en Las Vegas: hora y detalles de la pelea
El Allegiant Stadium de Las Vegas es escenario este sábado de una de las veladas de boxeo más esperadas del año.
13/09/2025
El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se enfrentan este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una de las noches de boxeo más esperadas del año.
La cartelera principal (función) comenzará a las 22:00 horas (horario de Argentina), aunque se espera que el combate estelar entre Canelo y Crawford inicie cerca de la medianoche del sábado (ya madrugada del domingo).
La esperada velada de boxeo entre el mexicano y el estadounidense, bautizada como "Once in a Lifetime", se transmitirá en vivo por Netflix.
El combate definirá al campeón indiscutido del peso supermediano, con los cuatro cinturones más importantes en juego: el de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Además, el ganador se llevará el valioso anillo de The Ring, uno de los más costosos jamás fabricados, y un lugar crucial en la historia del boxeo.
