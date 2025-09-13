En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes vs. River

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes vs. River

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. River

La Plata

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Rock Conquista

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en Las Vegas: hora y detalles de la pelea

El Allegiant Stadium de Las Vegas es escenario este sábado de una de las veladas de boxeo más esperadas del año.

13/09/2025 | 19:58Redacción Cadena 3

FOTO: Foto NA: Reuters/Henry Romero

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se enfrentan este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una de las noches de boxeo más esperadas del año.

La cartelera principal (función) comenzará a las 22:00 horas (horario de Argentina), aunque se espera que el combate estelar entre Canelo y Crawford inicie cerca de la medianoche del sábado (ya madrugada del domingo).

La esperada velada de boxeo entre el mexicano y el estadounidense, bautizada como "Once in a Lifetime", se transmitirá en vivo por Netflix.

El combate definirá al campeón indiscutido del peso supermediano, con los cuatro cinturones más importantes en juego: el de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Además, el ganador se llevará el valioso anillo de The Ring, uno de los más costosos jamás fabricados, y un lugar crucial en la historia del boxeo.

Lectura rápida

¿Quiénes se enfrentan en la pelea?
Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford.

¿Dónde se llevará a cabo?
En el Allegiant Stadium de Las Vegas.

¿Cuándo es la pelea?
Este sábado, a las 22:00 horas (horario de Argentina).

¿Cómo se podrá ver el combate?
A través de la plataforma de streaming Netflix.

¿Qué se juega en esta pelea?
El campeonato indiscutido del peso supermediano y cuatro cinturones importantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho