Video: una mujer discutió con un chofer y le destrozó el camión con un hierro

En Dock Sud, un incidente violento se desató cuando una mujer atacó un camión que estaba estacionado frente a su local comercial. La mujer, armada con una barreta de hierro, rompió los vidrios del vehículo que transportaba bebidas.

Leonel, el camionero afectado, relató lo ocurrido: "No entiendo por qué me atacó. Solo estaba estacionado y haciendo mi trabajo". La agresora no solo rompió los vidrios, sino que también lanzó agua caliente hacia el camión.

El camionero, visiblemente afectado por la situación, decidió presentar una denuncia contra la mujer. "No puedo permitir que esto quede impune. Es inaceptable lo que hizo", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

Avellaneda-Dock Sud ??



Ataque desenfrenado a un camión de reparto de bebidas. El vídeo se hizo viral en redes y muestra a una mujer golpeando con un fierro este vehículo, las primeras versiones indican que se alteró al ver el camion estacionado frente a su local. pic.twitter.com/6q4GYiJw1v — Inforbano (@Inforbanodiario) May 29, 2025

/Fin Código Embebido/

Este hecho resalta la creciente preocupación por la seguridad en las calles de Dock Sud, donde episodios de violencia se vuelven cada vez más comunes. La comunidad local se pregunta qué medidas se pueden tomar para evitar que situaciones así se repitan.