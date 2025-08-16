Un tren arrolló a un taxi en el barrio de Flores y sus dos ocupantes se fugaron
El taxi cruzó con la barrera baja. El chofer y el pasajero escaparon del lugar y son buscados.
16/08/2025 | 09:11Redacción Cadena 3
FOTO: Un tren arrolló a un taxi en el barrio de Flores y sus dos ocupantes se fugaron.
Un violento siniestro de tránsito conmocionó al barrio porteño de Flores luego de que el Tren Sarmiento embistiera a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay, en las primeras horas de este sábado.
El conductor del vehículo, junto a un acompañante, se escaparon del lugar del hecho y ahora son intensamente buscados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El incidente se produjo poco antes de las 6 AM, cuando el vehículo de alquiler intentó cruzar las vías del ferrocarril a pesar de que las barreras estaban bajas. El tren que circulaba en dirección a Moreno chocó de lleno con el taxi y, según un testigo, “el tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga”.
La fuerza del impacto destrozó la trompa del auto, que terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso a nivel. El pasajero, según el testimonio del mismo testigo, tomó otro taxi a pocos metros del lugar y se marchó.
Por su parte, el conductor escapó a pie por la vía, tras haber dicho que “iba a buscar los papeles del auto”, según relataron en la zona.
A raíz del choque, el servicio ferroviario de la línea Sarmiento se vio interrumpido por un tiempo, mientras personal de Bomberos retiró el taxi de las vías y se realizaron los peritajes de rigor.
A su vez, otro tren que venía en sentido contrario frenó su marcha momentos antes del accidente y evitó una tragedia mayor.
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el barrio de Flores? Un tren embistió a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay.
¿Quiénes están siendo buscados? El conductor del taxi y un acompañante que se escaparon del lugar.
¿Cuándo sucedió el incidente? Poco antes de las 6 AM del sábado.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el cruce de las calles Nazca y Bacacay, barrio de Flores, Buenos Aires.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? El taxi intentó cruzar las vías con las barreras bajas y fue embestido por el tren.
¿Por qué se interrumpió el servicio ferroviario? A raíz del choque, el servicio de la línea Sarmiento fue suspendido temporalmente.