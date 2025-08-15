FOTO: Explosión en un taller de Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido grave.

Un siniestro laboral conmocionó este viernes en Fray Luis Beltrán cuando un compresor de aire explotó en un taller metalúrgico ubicado en Pueyrredón 130, dejando un saldo trágico: una persona fallecida y otra con graves heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 17:55, cuando vecinos alertaron a emergencias tras escuchar una fuerte detonación. Al arribar, efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron un escenario desolador: Matías Godoy (28) yacía sin vida en el lugar, mientras que Sebastián S. (35) presentaba múltiples traumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permanece en estado crítico.

Dotaciones de Bomberos Zapadores aseguraron el área. Guillermo Rosso, jefe de bomberos voluntarios de Fray Luis Beltrán, confirmó al móvil de Cadena 3 Rosario que la explosión se suscitó cuando “estaban en la reparación de un compresor de aire”.

Y agregó: “Se le generó una presión al compresor que explotó el mismo tanque en sí y la onda expansiva produjo el deceso de la persona”.

“Por lo que tenemos entendido se estaban recién instalando, estaban realizando tareas para instalarse”, dijo respecto al taller, así como ratificó que las víctimas (tanto el fallecido como el herido) trabajaban allí.

Sobre ellos, detalló: “Aproximadamente 30, 35 años, de la misma edad”.

El fiscal Lucente, a cargo, dispuso la intervención del Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la presencia del médico policial. También se ordenó la autopsia del cuerpo de la víctima fatal para avanzar en la investigación.

Informe de Agostina Meneghetti.