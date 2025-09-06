FOTO: Un detenido por distribuir material de abuso sexual infantil en Argentina

Un hombre fue detenido con prisión preventiva por 120 días acusado de distribuir material de abuso sexual infantil con víctimas en su mayoría menores de 13 años.

La investigación iniciada por una alerta internacional confirmó la distribución desde su domicilio y reveló un patrón sistemático. La justicia consideró la gravedad del delito y los riesgos procesales a pesar de que el acusado negó los cargos.

El caso forma parte de una pesquisa que lleva más de 4 años en cooperación internacional y entre jurisdicciones argentinas.

Informe de Alejandro Heredia.