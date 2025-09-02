FOTO: Tormenta negra amenaza a 7 estados de México: se esperan lluvias de hasta 150 mm.

Una tormenta negra amenaza a siete estados mexicanos, donde se esperan lluvias de hasta 150 milímetros. El servicio meteorológico mexicano advierte sobre precipitaciones que ya se catalogan como tormenta negra.

Las precipitaciones son similares a las que se registraron hace un mes en Hong Kong y China. Este término, que proviene de Asia, se refiere a intensas lluvias que ocurren durante varios días, lo que puede provocar inundaciones y otras afectaciones.

Además de las lluvias, se reportan fuertes vientos y un aumento en el oleaje de hasta 3 metros en algunas costas del Pacífico mexicano. Esto genera preocupación no solo en las ciudades, sino también en destinos turísticos como Acapulco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Bárbara Anderson.