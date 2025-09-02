Tormenta negra amenaza a 7 estados de México: se esperan lluvias de hasta 150 mm
El servicio meteorológico mexicano advierte sobre el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia en siete estados, además de vientos intensos y aumento del oleaje.
02/09/2025 | 11:55Redacción Cadena 3
FOTO: Tormenta negra amenaza a 7 estados de México: se esperan lluvias de hasta 150 mm.
-
Audio. Tormenta negra amenaza a 7 estados de México: se esperan lluvias de hasta 150 mm
Siempre Juntos
Una tormenta negra amenaza a siete estados mexicanos, donde se esperan lluvias de hasta 150 milímetros. El servicio meteorológico mexicano advierte sobre precipitaciones que ya se catalogan como tormenta negra.
Las precipitaciones son similares a las que se registraron hace un mes en Hong Kong y China. Este término, que proviene de Asia, se refiere a intensas lluvias que ocurren durante varios días, lo que puede provocar inundaciones y otras afectaciones.
Además de las lluvias, se reportan fuertes vientos y un aumento en el oleaje de hasta 3 metros en algunas costas del Pacífico mexicano. Esto genera preocupación no solo en las ciudades, sino también en destinos turísticos como Acapulco.
/Inicio Código Embebido/
Tragedia en Asia. Ascienden a más de 1.100 los muertos por el terremoto en Afganistán
El terremoto de magnitud 6.0 que sacudió el este de ese país dejó un saldo de al menos 1.124 muertos y 3.251 heridos.
/Fin Código Embebido/
Informe de Bárbara Anderson.