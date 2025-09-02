En vivo

Mundo

Ascienden a más de 1.100 los muertos por el terremoto en Afganistán

El terremoto de magnitud 6,0 ??que sacudió el este de ese país ya deja un saldo de 1.124 muertos y 3.251 heridos.

02/09/2025 | 06:54Redacción Cadena 3

El número de muertos por el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán ascendió a 1.124, mientras que otras 3.251 personas resultaron heridas, según informó hoy martes la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana.

El portavoz del Gobierno interino afgano, Zabihullah Mujahid, informó el lunes que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

El terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terreno accidentado planteó importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

Lectura rápida

¿Cuál fue el saldo del terremoto en Afganistán? El saldo del terremoto fue de 1.124 muertos y 3.251 heridos.

¿Quién informó sobre las víctimas? La información fue proporcionada por la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana.

¿Cuándo ocurrió el sismo? El terremoto se registró a las 23:47 hora local del domingo.

¿Qué magnitud tuvo el terremoto? Tuvo una magnitud de 6,0.

¿Cuáles zonas fueron más afectadas? Las zonas más afectadas fueron Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara en Kunar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

