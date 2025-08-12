En vivo

Sociedad

Se derrumbó el techo de una casa en Guaymallén: no hubo muertos de milagro

Juana Dettler, una de las moradoras, relató a Cadena 3 el horror vivido. "La desesperación con mi hija es eso, que no sabíamos porque no podíamos pasar para acá ni saber nada de él", explicó.  

12/08/2025 | 07:58

FOTO: Bomberos, derumbe techo, Mendoza. (Diario Jornada).

    Audio. Se derrumbó el techo de una casa en Guaymallén: no hubo muertos de milagro

    Siempre Juntos

    Episodios

Investigan las causas que generaron el derrumbe de todo un techo en una vivienda de Guaymallén, donde una familia se salvó de milagro. El hecho ocurrió sobre la calle Murialdo al 1300.

Juana Dettler, una de las moradoras, relató el horror vivido. "La desesperación con mi hija es eso, que no sabíamos porque no podíamos pasar para acá ni saber nada de él", explicó.

Sobrevivieron gracias a la suerte, como lo indica Juana: "Gracias a Dios, como se dice, es una desgracia con suerte". Detalló que el mismo golpe del escombro expulsó a su hijo fuera de la vivienda.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Guaymallén? Un techo de una vivienda se derrumbó, poniendo en peligro la vida de una familia.

¿Quién es Juana Dettler? Es una de las moradoras que vivió el derrumbe y relató su experiencia.

¿Cuándo sucedió el derrumbe? El incidente ocurrió recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona.

¿Dónde ocurrió el hecho? En una vivienda ubicada en la calle Murialdo al 1300, en Guaymallén.

¿Cómo se salvaron? Juana Dettler indicó que sobrevivieron gracias a la suerte, destacando que su hijo fue expulsado fuera de la vivienda por el escombro.

