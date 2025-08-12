Se derrumbó el techo de una casa en Guaymallén: no hubo muertos de milagro

Investigan las causas que generaron el derrumbe de todo un techo en una vivienda de Guaymallén, donde una familia se salvó de milagro. El hecho ocurrió sobre la calle Murialdo al 1300.

Juana Dettler, una de las moradoras, relató el horror vivido. "La desesperación con mi hija es eso, que no sabíamos porque no podíamos pasar para acá ni saber nada de él", explicó.

Sobrevivieron gracias a la suerte, como lo indica Juana: "Gracias a Dios, como se dice, es una desgracia con suerte". Detalló que el mismo golpe del escombro expulsó a su hijo fuera de la vivienda.