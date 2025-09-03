En vivo

Sociedad

Reabren el Paso Internacional Cristo Redentor tras grave accidente de camión

Se trató de un grave accidente en la Ruta Nacional 7 que obligó a su cierre temporal. Vialidad Nacional finalizó reparaciones y aseguró que la estructura no presenta riesgos para los usuarios.

03/09/2025 | 16:28Redacción Cadena 3

FOTO: Se abrió el Paso del Cristo Redentor luego de un prolongado cierre, los camiones varados se movieron y ahora, con precauciones, se puede transitar.

  1.

    Audio. Reabren el Paso Internacional Cristo Redentor tras grave accidente de camión

    Viva la Radio

    Episodios

El Paso Internacional Cristo Redentor reabrió al tránsito después de haber estado cerrado debido a un grave accidente ocurrido en la Ruta Nacional 7. La circulación en ambas direcciones fue habilitada a partir de las 16 horas, tras la finalización de los trabajos de reparación realizados por Vialidad Nacional.

El accidente se produjo a la altura de Punta de Vacas, donde un camión cayó a un barranco, causando el desprendimiento de al menos 40 metros de la baranda del puente que cruza el río Mendoza. A pesar de la caída de 20 metros, el conductor del vehículo logró sobrevivir al siniestro. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vialidad Nacional comunicó que las barandas dañadas han sido reemplazadas y aseguraron que la estructura no presenta riesgos. Además, se continuó trabajando para restablecer la fibra óptica que también sufrió daños durante el incidente.

La reapertura del paso brindó alivio tanto a transportistas como a turistas, poniendo fin a una jornada marcada por demoras y complicaciones en el cruce hacia Chile por la alta montaña. 

Informe de Laura Carbonari 

Lectura rápida

¿Qué? El Paso Internacional Cristo Redentor reabrió al tránsito tras un accidente.

¿Quién? El accidente involucró un camión y fue reportado por Vialidad Nacional.

¿Cuándo? La circulación fue habilitada a partir de las 16 horas.

¿Dónde? El accidente ocurrió a la altura de Punta de Vacas en la Ruta Nacional 7.

¿Cómo? El conductor del camión sobrevivió a la caída de 20 metros al barranco.

¿Por qué? La reapertura se dio después de trabajos de reparación tras el siniestro.

