Reabren el Paso Internacional Cristo Redentor tras grave accidente de camión
Se trató de un grave accidente en la Ruta Nacional 7 que obligó a su cierre temporal. Vialidad Nacional finalizó reparaciones y aseguró que la estructura no presenta riesgos para los usuarios.
03/09/2025 | 16:28Redacción Cadena 3
FOTO: Se abrió el Paso del Cristo Redentor luego de un prolongado cierre, los camiones varados se movieron y ahora, con precauciones, se puede transitar.
El Paso Internacional Cristo Redentor reabrió al tránsito después de haber estado cerrado debido a un grave accidente ocurrido en la Ruta Nacional 7. La circulación en ambas direcciones fue habilitada a partir de las 16 horas, tras la finalización de los trabajos de reparación realizados por Vialidad Nacional.
El accidente se produjo a la altura de Punta de Vacas, donde un camión cayó a un barranco, causando el desprendimiento de al menos 40 metros de la baranda del puente que cruza el río Mendoza. A pesar de la caída de 20 metros, el conductor del vehículo logró sobrevivir al siniestro.
Vialidad Nacional comunicó que las barandas dañadas han sido reemplazadas y aseguraron que la estructura no presenta riesgos. Además, se continuó trabajando para restablecer la fibra óptica que también sufrió daños durante el incidente.
La reapertura del paso brindó alivio tanto a transportistas como a turistas, poniendo fin a una jornada marcada por demoras y complicaciones en el cruce hacia Chile por la alta montaña.
Informe de Laura Carbonari
