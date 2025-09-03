Reabren el Paso Internacional Cristo Redentor tras grave accidente de camión

FOTO: Se abrió el Paso del Cristo Redentor luego de un prolongado cierre, los camiones varados se movieron y ahora, con precauciones, se puede transitar.

El Paso Internacional Cristo Redentor reabrió al tránsito después de haber estado cerrado debido a un grave accidente ocurrido en la Ruta Nacional 7. La circulación en ambas direcciones fue habilitada a partir de las 16 horas, tras la finalización de los trabajos de reparación realizados por Vialidad Nacional.

El accidente se produjo a la altura de Punta de Vacas, donde un camión cayó a un barranco, causando el desprendimiento de al menos 40 metros de la baranda del puente que cruza el río Mendoza. A pesar de la caída de 20 metros, el conductor del vehículo logró sobrevivir al siniestro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vialidad Nacional comunicó que las barandas dañadas han sido reemplazadas y aseguraron que la estructura no presenta riesgos. Además, se continuó trabajando para restablecer la fibra óptica que también sufrió daños durante el incidente.

La reapertura del paso brindó alivio tanto a transportistas como a turistas, poniendo fin a una jornada marcada por demoras y complicaciones en el cruce hacia Chile por la alta montaña.

Informe de Laura Carbonari