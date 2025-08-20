Nevadas intensas cierran el Paso Cristo Redentor en alta montaña hasta el sábado
Las intensas nevadas en Alta Montaña provocan el cierre del paso Cristo Redentor. Se esperan condiciones adversas hasta el sábado, complicando la reapertura.
20/08/2025 | 15:19Redacción Cadena 3
FOTO: El paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado por mal tiempo en Mendoza
El Paso Cristo Redentor sigue cerrado por las nevadas intensas que afectan la zona de alta montaña. En Uspallata, la temperatura alcanza los 2 grados bajo cero, mientras que en Las Cuevas, cerca de la apertura del túnel, se registra 11 grados bajo cero.
El paso hacia Chile por Cristo Redentor se encuentra cerrado, con miles de camiones aguardando en el área de Uspallata. Osvaldo Valle, vocero del Comité de Integrado Cristo Redentor, informó a Cadena 3 que se esperan nevadas durante todo este miércoles, jueves y hasta el viernes a las 20 horas.
El sábado podrían registrarse temperaturas extremadamente bajas, que rondarían los 23 o 24 grados bajo cero, lo que complica la posible reapertura del sistema Integrado Cristo Redentor. Se aclara que, en este momento, solo se puede transitar hasta la zona del valle de Uspallata.
Además, el Paso Pehuenche, ubicado en el sur, en Malargüe, también se encuentra cerrado por las nevadas. Se espera que haya novedades sobre las condiciones climáticas recién para el día sábado.
Informe de Laura Carbonari
