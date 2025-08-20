En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Nevadas intensas cierran el Paso Cristo Redentor en alta montaña hasta el sábado

Las intensas nevadas en Alta Montaña provocan el cierre del paso Cristo Redentor. Se esperan condiciones adversas hasta el sábado, complicando la reapertura.

20/08/2025 | 15:19Redacción Cadena 3

FOTO: El paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado por mal tiempo en Mendoza

  1.

    Audio. Nevadas intensas cierran el Paso Cristo Redentor en alta montaña hasta el sábado

    Viva la Radio

    Episodios

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado por las nevadas intensas que afectan la zona de alta montaña. En Uspallata, la temperatura alcanza los 2 grados bajo cero, mientras que en Las Cuevas, cerca de la apertura del túnel, se registra 11 grados bajo cero.

El paso hacia Chile por Cristo Redentor se encuentra cerrado, con miles de camiones aguardando en el área de Uspallata. Osvaldo Valle, vocero del Comité de Integrado Cristo Redentor, informó a Cadena 3 que se esperan nevadas durante todo este miércoles, jueves y hasta el viernes a las 20 horas.

El sábado podrían registrarse temperaturas extremadamente bajas, que rondarían los 23 o 24 grados bajo cero, lo que complica la posible reapertura del sistema Integrado Cristo Redentor. Se aclara que, en este momento, solo se puede transitar hasta la zona del valle de Uspallata.

Además, el Paso Pehuenche, ubicado en el sur, en Malargüe, también se encuentra cerrado por las nevadas. Se espera que haya novedades sobre las condiciones climáticas recién para el día sábado.

Informe de Laura Carbonari 

Lectura rápida

¿Qué está cerrado debido a las nevadas? El Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche están cerrados por las nevadas.

¿Quién informó sobre la situación del Paso Cristo Redentor? Osvaldo Valle, vocero del Comité de Integrado Cristo Redentor, fue quien informó a Cadena 3.

¿Cuándo se esperan nevadas? Se esperan nevadas durante todo este miércoles, jueves y hasta el viernes a las 20 horas.

¿Qué temperaturas se pronostican para el sábado? Podrían registrarse temperaturas de 23 o 24 grados bajo cero el sábado.

¿Dónde se puede transitar actualmente? Actualmente, solo se puede transitar hasta la zona del valle de Uspallata.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho