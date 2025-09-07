Murió un jugador de rugby de 18 años en un accidente en Santa Fe

Un grave accidente ocurrió este sábado por la tarde en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, donde una camioneta colisionó en la parte trasera de un camión, provocando la muerte de un joven de 18 años.

La víctima fue identificada como Salvador Passadore, jugador de Santa Fe Rugby Club, quien era el acompañante en el vehículo siniestrado.

Otros dos ocupantes de la camioneta, también jugadores del club, se encuentran internados en el Hospital José María Cullen, a causa de las heridas y lesiones sufridas.

Según informaron las autoridades, los jóvenes volvían a Santa Fe luego de disputar un partido en Rafaela para su categoría M19. El siniestro se registró alrededor de las 17 en el kilómetro 5 de la traza, donde, por causas que aún se investigan, la camioneta en la que viajaban los jóvenes impactó la parte trasera de un camión de carga.

Los equipos de bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencias trabajaron durante más de seis horas en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

Informe de Emiliano Guardia (Cadena 3 - Santa Fe Capital).