Rony Vargas

Argentina

Rony Vargas

Rosario

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

Sunday morning

Sociedad

Murió un jugador de rugby de 18 años en un accidente en Santa Fe

El hecho ocurrió en la Autovía 19. La víctima fatal fue identificada como Salvador Passadore, quien regresaba de un partido junto a compañeros de equipo. Dos jugadores más están internados.

07/09/2025 | 08:59Redacción Cadena 3

FOTO: Salvador Passadore, el joven que falleció en el accidente (Foto: Instagram)

  1. Audio. Trágico accidente en Autovía 19: fallece joven jugador de rugby de 18 años

    Cadena 3

    Episodios

Un grave accidente ocurrió este sábado por la tarde en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, donde una camioneta colisionó en la parte trasera de un camión, provocando la muerte de un joven de 18 años.

La víctima fue identificada como Salvador Passadore, jugador de Santa Fe Rugby Club, quien era el acompañante en el vehículo siniestrado. 

Otros dos ocupantes de la camioneta, también jugadores del club, se encuentran internados en el Hospital José María Cullen, a causa de las heridas y lesiones sufridas.

Según informaron las autoridades, los jóvenes volvían a Santa Fe luego de disputar un partido en Rafaela para su categoría M19. El siniestro se registró alrededor de las 17 en el kilómetro 5 de la traza, donde, por causas que aún se investigan, la camioneta en la que viajaban los jóvenes impactó la parte trasera de un camión de carga.

Los equipos de bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencias trabajaron durante más de seis horas en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

Informe de Emiliano Guardia (Cadena 3 - Santa Fe Capital).

