Sociedad

Más de 6.300 jubilados en Santa Fe acceden a compensación por medicamentos

Desde marzo, más de 6.300 jubilados en Santa Fe reciben compensación por medicamentos, garantizando que no gasten más del 5% de sus ingresos en este rubro.

17/09/2025 | 15:47Redacción Cadena 3

FOTO: Constituyente: acuerdan declarar "intransferible" a la Caja de Jubilaciones de Sta Fe

    Audio. Más de 6.300 jubilados en Santa Fe acceden a compensación por medicamentos

Más de 6.300 jubilados de la provincia accedieron a la compensación por medicamentos. Esta medida se implementa desde marzo y asegura que ningún afiliado gaste más del 5% de sus ingresos en este rubro.

Luis Asas, subdirector de IAPOS, explicó a Cadena 3 que "es una medida que alcanza a una población que al día de hoy está por encima de los 6.300 jubilados pensionados en la provincia". Además, añadió que "consideramos que es una medida que asiste a un sector donde el consumo de medicamentos está por encima de la media". 

Asas destacó que la compensación "se basa y se fundamenta en la equidad y la accesibilidad" y enfatizó la importancia de un "trabajo de equilibrio financiero dentro del esquema de trabajo de la buena sociedad". 

Informe de Emiliano Guardia

