Más de 6.300 jubilados en Santa Fe acceden a compensación por medicamentos

Más de 6.300 jubilados de la provincia accedieron a la compensación por medicamentos. Esta medida se implementa desde marzo y asegura que ningún afiliado gaste más del 5% de sus ingresos en este rubro.

Luis Asas, subdirector de IAPOS, explicó a Cadena 3 que "es una medida que alcanza a una población que al día de hoy está por encima de los 6.300 jubilados pensionados en la provincia". Además, añadió que "consideramos que es una medida que asiste a un sector donde el consumo de medicamentos está por encima de la media".

Asas destacó que la compensación "se basa y se fundamenta en la equidad y la accesibilidad" y enfatizó la importancia de un "trabajo de equilibrio financiero dentro del esquema de trabajo de la buena sociedad".

Informe de Emiliano Guardia