Mamá de Micaela Ortega pide que Jujuy adhiera a la ley de prevención de grooming
Mónica Cide pidió al gobernador que se adhiera a la ley 27.590. Esta ley busca prevenir el grooming y proteger a niños y adolescentes de este delito. Cide realiza gestiones en diversas instituciones.
20/08/2025 | 15:40Redacción Cadena 3
FOTO: Mamá de Micaela Ortega pide que Jujuy adhiera a la ley de prevención de grooming
Audio. Micaela Ortega pide adhesión a la ley de prevención del grooming en Jujuy
Viva la Radio Santa Fe
La mamá de Micaela Ortega, referente nacional de la prevención del grooming, Mónica Cide, pidió al gobernador de Jujuy la adhesión a la ley Micaela.
“Hay una ley, la 27.590, que habla claramente de la prevención y es lo que le vine a plantear hoy al gobernador, de prevenir este delito”, expresó Cide a Cadena 3.
“Dejamos la problemática instalada para que yo lo pueda seguir trabajando. Es lo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes”, añadió la referente.
La solicitud se realizó en el marco de una jornada donde Cide culminó con una charla en el Colegio de Abogados. “Ahora nos recibe la intendente, pero estuvimos en la Suprema Corte, en el rectorado de la universidad, en concejales y también en el Consejo de la Mujer”, finalizó.
Informe de Elisa Zamora
