En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Mamá de Micaela Ortega pide que Jujuy adhiera a la ley de prevención de grooming

Mónica Cide pidió al gobernador que se adhiera a la ley 27.590. Esta ley busca prevenir el grooming y proteger a niños y adolescentes de este delito. Cide realiza gestiones en diversas instituciones.

20/08/2025 | 15:40Redacción Cadena 3

FOTO: Mamá de Micaela Ortega pide que Jujuy adhiera a la ley de prevención de grooming

  1.

    Audio. Micaela Ortega pide adhesión a la ley de prevención del grooming en Jujuy

    Viva la Radio Santa Fe

    Episodios

La mamá de Micaela Ortega, referente nacional de la prevención del grooming, Mónica Cide, pidió al gobernador de Jujuy la adhesión a la ley Micaela.

“Hay una ley, la 27.590, que habla claramente de la prevención y es lo que le vine a plantear hoy al gobernador, de prevenir este delito”, expresó Cide a Cadena 3.

“Dejamos la problemática instalada para que yo lo pueda seguir trabajando. Es lo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes”, añadió la referente.

La solicitud se realizó en el marco de una jornada donde Cide culminó con una charla en el Colegio de Abogados. “Ahora nos recibe la intendente, pero estuvimos en la Suprema Corte, en el rectorado de la universidad, en concejales y también en el Consejo de la Mujer”, finalizó. 

Informe de Elisa Zamora 

Lectura rápida

¿Quién pidió la adhesión a la ley Micaela?
Mónica Cide, madre de Micaela Ortega, solicitó la adhesión al gobernador de Jujuy.

¿Qué ley se menciona en el artículo?
La ley 27.590 que se refiere a la prevención del grooming.

¿Dónde se realizó la solicitud?
La solicitud se realizó en el Colegio de Abogados durante una jornada de charlas.

¿Con quién se reunió Mónica Cide después de la charla?
Se reunió con la intendente de Jujuy.

¿Cuál es el objetivo de la ley mencionada?
El objetivo es la prevención del delito de grooming para proteger a niños, niñas y adolescentes.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho