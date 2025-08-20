FOTO: Mamá de Micaela Ortega pide que Jujuy adhiera a la ley de prevención de grooming

La mamá de Micaela Ortega, referente nacional de la prevención del grooming, Mónica Cide, pidió al gobernador de Jujuy la adhesión a la ley Micaela.

“Hay una ley, la 27.590, que habla claramente de la prevención y es lo que le vine a plantear hoy al gobernador, de prevenir este delito”, expresó Cide a Cadena 3.

“Dejamos la problemática instalada para que yo lo pueda seguir trabajando. Es lo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes”, añadió la referente.

La solicitud se realizó en el marco de una jornada donde Cide culminó con una charla en el Colegio de Abogados. “Ahora nos recibe la intendente, pero estuvimos en la Suprema Corte, en el rectorado de la universidad, en concejales y también en el Consejo de la Mujer”, finalizó.

Informe de Elisa Zamora