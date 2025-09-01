En vivo

Sociedad

Liberan a Federico Giuliani, titular de ATE, tras decisión judicial en Bower

Federico Giuliani, detenido en Bower, recupera su libertad tras un fallo judicial. La fiscalía había ordenado su detención indefinida. Tendrá que presentarse mañana en el juzgado.

01/09/2025 | 14:40Redacción Cadena 3

FOTO: Federico Giuliani, secretario de ATE Córdoba, tras ser detenido. (Foto: gentileza)

Federico Giuliani, titular de ATE, será liberado esta tarde tras permanecer detenido desde el viernes último en Bower. Su abogado defensor, Eugenio Biafore, confirmó la noticia a Cadena 3.

El juez de control de cuarta nominación hizo lugar al recurso jurisdiccional presentado en contra de la orden de la Fiscalía D1 T4 del abogado Ernesto De Aragón, ordenando la inmediata libertad de Giuliani con algunas restricciones. 

El abogado indicó que se requiere su presentación este jueves a las 10 de la mañana frente al juzgado.

Biafore añadió que habían recusado al fiscal por la base de la detención, que había sido por tiempo ilimitado. Giuliani no fue indagado hoy, y se anticipa que su indagatoria podría realizarse el jueves. El abogado enfatizó que la decisión implica la inmediata libertad, pero no el cambio de condición ni de las imputaciones correspondientes.

Por su parte, se levantaría el paro de ATE confirmado para este martes, según indicó a Cadena 3 Rodolfo Aguiar, secretario del sindicato.

Informe de Gonzalo Carrasquera

Lectura rápida

¿Quién será liberado esta tarde?
Federico Giuliani, titular de ATE.

¿Por qué fue detenido?
Su detención fue ordenada por la Fiscalía D1 T4 del abogado Ernesto De Aragón.

¿Cuándo debe presentarse ante el juzgado?
Este jueves a las 10 de la mañana.

¿Qué sucederá con el paro de ATE?
Se levantará el paro confirmado para este martes.

¿Quién confirmó la liberación de Giuliani?
Su abogado defensor, Eugenio Biafore.

