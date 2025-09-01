Liberan a Federico Giuliani, titular de ATE, tras decisión judicial en Bower

Federico Giuliani, titular de ATE, será liberado esta tarde tras permanecer detenido desde el viernes último en Bower. Su abogado defensor, Eugenio Biafore, confirmó la noticia a Cadena 3.

El juez de control de cuarta nominación hizo lugar al recurso jurisdiccional presentado en contra de la orden de la Fiscalía D1 T4 del abogado Ernesto De Aragón, ordenando la inmediata libertad de Giuliani con algunas restricciones.

El abogado indicó que se requiere su presentación este jueves a las 10 de la mañana frente al juzgado.

Biafore añadió que habían recusado al fiscal por la base de la detención, que había sido por tiempo ilimitado. Giuliani no fue indagado hoy, y se anticipa que su indagatoria podría realizarse el jueves. El abogado enfatizó que la decisión implica la inmediata libertad, pero no el cambio de condición ni de las imputaciones correspondientes.

Por su parte, se levantaría el paro de ATE confirmado para este martes, según indicó a Cadena 3 Rodolfo Aguiar, secretario del sindicato.

Informe de Gonzalo Carrasquera