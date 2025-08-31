La producción de azúcar y alcohol en Tucumán avanza a buen ritmo en 2025
La SAFR 2025 en Tucumán muestra un avance del 68% en la producción de azúcar y alcohol. Se procesaron más de 11 millones de toneladas de caña en 142 días de molienda.
FOTO: El balance de producción es positivo en Tucumán.
La producción de azúcar y alcohol avanza a buen ritmo en Tucumán, donde la SAFR 2025 muestra un sólido avance del 68%, según el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán.
Tras 142 días de molienda, se han procesado más de 11 millones de toneladas de caña, lo que representa un aumento del 4% respecto al año anterior.
La producción total de azúcar físico ya supera las 829.000 toneladas, abarcando azúcar blanco, crudo, orgánico y refinado.
En cuanto al alcohol, las 10 destilerías de la provincia han producido casi 189 millones de litros, lo que significa un incremento del 7% en comparación con la misma fecha en 2024. Del total producido, el 55% se destinó a la producción de bioetanol.
