En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La producción de azúcar y alcohol en Tucumán avanza a buen ritmo en 2025

La SAFR 2025 en Tucumán muestra un avance del 68% en la producción de azúcar y alcohol. Se procesaron más de 11 millones de toneladas de caña en 142 días de molienda.

31/08/2025 | 07:10Redacción Cadena 3

FOTO: El balance de producción es positivo en Tucumán.

  1.

    Audio. La producción de azúcar y alcohol en Tucumán avanza a buen ritmo en 2025

    Cadena 3

    Episodios

La producción de azúcar y alcohol avanza a buen ritmo en Tucumán, donde la SAFR 2025 muestra un sólido avance del 68%, según el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán.

Tras 142 días de molienda, se han procesado más de 11 millones de toneladas de caña, lo que representa un aumento del 4% respecto al año anterior.

La producción total de azúcar físico ya supera las 829.000 toneladas, abarcando azúcar blanco, crudo, orgánico y refinado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto al alcohol, las 10 destilerías de la provincia han producido casi 189 millones de litros, lo que significa un incremento del 7% en comparación con la misma fecha en 2024. Del total producido, el 55% se destinó a la producción de bioetanol.

Informe de Gabriel Melian.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho